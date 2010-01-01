Когда на улице темно, холодно и сыро, хандрить начинают даже закоренелые оптимисты. Поздней осенью так и хочется закутаться в одеяло и проспать до самой весны. Как вернуть себе бодрость и хорошее настроение?

Включите свет!

Одна из причин сезонной тоски – недостаток солнечного света. Ученые провели эксперимент на крысах – грызунов держали в темном помещении в течение шести недель. Затем ученые исследовали мозг подопытных. Часть клеток мозга оказалась повреждена. Причем наиболее сильно пострадали так называемые центры удовольствия, которые помогают поддерживать позитивный настрой.

Вреден ли для здоровья человека дефицит солнечного света? А раз так, не пренебрегайте прогулками в солнечный денек. В идеале гулять нужно не менее двух часов в день. Если это невозможно, следите за тем, чтобы в вашем доме всегда было яркое освещение. Доказано: яркий свет независимо от источника улучшает настроение.

Займитесь спортом

Регулярные занятия спортом заставляют организм вырабатывать серотонин – так называемый гормон счастья, к тому же, когда вы тренируетесь, снижается уровень гормона стресса – кортизола. Есть и еще один довод в пользу физкультуры. Во время тренировки человек начинает глубоко и правильно дышать. А дыхательная гимнастика – одно из лучших успокоительных средств. При глубоком вдохе и медленном выдохе образуется углекислый газ, который обладает противотревожным эффектом.

Следите за питанием

В период нервного напряжения потребность в витаминах группы В возрастает в пять раз. Поэтому в вашем меню обязательно должны быть злаки. Подойдут цельнозерновые хлебцы и каши. Только не пытайтесь сэкономить время и сварить быструю кашу из пакетика. Дело в том, что быстрота приготовления достигается предварительной обработкой круп паром, что приводит к потере витаминов и микроэлементов.

Наладьте режим дня

Сон необходим организму, чтобы восстановить силы. Если отдыха слишком мало, то любой раздражитель будет выводить вас из себя. Большинству людей достаточно спать 6–8 часов, но потребность в сне зависит от индивидуальных особенностей. Узнать, сколько времени нужно именно вам, несложно. Лягте в постель около 10–11 вечера (чтобы не нарушать правильные биоритмы, укладываться нужно не позже 12 ночи) и спите до утра, не включая будильник. Если вы проснулись с ощущением бодрости, значит, спали достаточно.

Настроение или болезнь?

Необходимо отличать обычную сезонную хандру от депрессии. Депрессия – серьезное заболевание, требующее лечения у специалиста. Справиться с ней самостоятельно практически невозможно. Вот критерии этого расстройства.

Cимптомы

Подавленное настроение, не зависящее от обстоятельств, в течение длительного времени.

Потеря удовольствия от ранее приятной деятельности, утомляемость.

Чувство вины, бесполезности, тревоги и (или) страха.

Заниженная самооценка.

Неспособность концентрироваться и принимать решения.

Мысли о смерти или самоубийстве.

Нарушение аппетита, отмеченное снижение или прибавление в весе.

Нарушенный сон (бессонница или сонливость).

Для постановки диагноза должны присутствовать не менее двух основных и трёх дополнительных симптомов, а их длительность должна составлять не менее двух недель.

Советы экспертов

– Сходите в музей. Созерцание картин снимает нервное напряжение и улучшает настроение, этот способ релаксации часто используется в психотерапии. При этом, для того чтобы исправить настроение, вовсе не обязательно смотреть на картины с позитивным сюжетом. Иногда человеку, напротив, требуется мрачное полотно, чтобы дать выход своим негативным эмоциям. Поэтому совет прост: смотрите на ту картину, которая в данный момент притягивает вас, даже если на рисунке изображено что-то неприятное. Когда ваше душевное состояние изменится, поменяются и предпочтения в живописи.

– В моменты плохого настроения нередко тянет съесть что-нибудь сладкое. Но торты и пирожные – не самый прямой путь к счастью. Чем чаще мы едим сладкое, тем больше нам его нужно, чтобы заглушить грустные мысли. Таким образом, человек оказывается в своеобразной ловушке: без сахара ему бывает нелегко взбодриться, а злоупотребляя десертом, он рискует испортить себе здоровье и фигуру.

– Привести организм в тонус, справиться с апатией и сонливостью поможет прием витаминов и растительных препаратов на основе элеутерококка и женьшеня. Только учтите, эти растения повышают артериальное давление, поэтому гипертоникам они противопоказаны. А вот бороться с осенней хандрой при помощи алкоголя не стоит. Дело в том, что каждая рюмка спиртного увеличивает нагрузку на печень. В результате головной мозг не получает нужных питательных веществ, зато в изобилии получает токсины. Неслучайно все любители горячительных напитков раздражительны, суетливы, неспособны принимать адекватные решения. Все это – результат действия алкоголя.

Источник: aif.ru