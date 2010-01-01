Отопительный сезон в Молдове еще не начался, но многие уже страдают от холода. Как согреться в холодной квартире читайте в нашем материале.

Способов согреться множество - от простых до кардинальных. Сначала разберемся, откуда тепло покидает жилое помещение – через щели в окнах и входной двери. Дверное полотно должно плотно примыкать к коробке. Если нет, заклейте щели специальной лентой на клеевой основе, такие продаются во всех хозяйственных магазинах.

Когда установлены не пластиковые окна, то щели можно заделать шпатлевкой, специальной замазкой или уплотнителем. Помогут также плотные шторы, они не будут пропускать холодный воздух, но они же могут препятствовать поступлению тепла от батарей.

Все той же шторой или пологом можно огородить кровать. Карниз можно прикрепить к потолку в любом месте. Если дует ещё и от стены или она слишком холодная, можно поставить вдоль неё шкаф. Ну и, конечно же, на холодный пол кладём ковролин или ковёр.

Плед в розетку

Человеку, живущему в холодном доме, можно легко найти подарок: электроодеяло или электрический плед, тапочки, которые подключаются с помощью usb к компьютеру.

Также стоит «согреть» и свои глаза, им тоже должно быть «тепло»: лампы со светом жёлтого оттенка, тёплые цвета в интерьере, натуральное дерево, медь.

Но надо понимать: если в доме или квартире очень холодно, такие меры обстановку значительно не улучшат. Поэтому стоит обратиться к электроприборам. Существует несколько видов обогревателей, чем они отличаются и какой лучше выбрать?

Один из самых популярных – тепловентилятор. Он может располагаться на столе, полу, стене, и потолке. В прибор входит вентилятор и нагревательный элемент, который может быть спиральным или керамическим. Первый вариант обычно самый дешёвый, но далеко не самый лучший. Такой обогреватель будет сжигать кислород, в пыльном помещении появится неприятный запах. Прибор с керамическим элементом менее пожароопасен, более эффективен и не сушит воздух.

Ещё один привычный вид обогревателя – масляный. В металлическом корпусе находится минеральное масло, которое и нагревается. Такие приборы снабжают термостатом, таймером, в некоторых случаях кожухом, который оберегает от ожогов, и датчиком положения. Если масляный обогреватель уронить на пол, он может лопнуть. Но плюс его в том, его хватает для обогрева целой комнаты.

Понять, какой мощности прибор вам нужен, легко: 100 Вт на 1 кв. м. Но в этом случае обогреватель всегда будет работать в максимальном режиме, поэтому прослужит недолго. При покупке также стоит учитывать, что такой обогреватель не должен быть лёгким. Его нельзя использовать в помещениях с повышенным уровнем влажности, сушить на нём одежду и ставить к стене ближе, чем на полметра.

Докупаем батареи

Конвекторы – более дорогие, но в некоторых моментах более удобные обогреватели, чем масляные. Можно сразу догадаться, что принцип их действия в конвекции. Холодный воздух через боковые и нижние отверстия попадает в прибор, а через лицевые выходит уже нагретый. Конвектор часто помещают на стену, но можно «пристегнуть» колёсики, и он станет напольным. Этот прибор бесшумный, быстро нагревает помещение, не сжигает кислород, не пахнет и долго служит. В загородных домах из конвекторов можно собрать целую систему отопления, которая заменит традиционную. Такие приборы используют не только в домах и квартирах, но и в офисах, на дачах.

Кроме того, существуют инфракрасные обогреватели. Они тоже не жгут воздух и не пахнут. Если прибор направить в определённую сторону, можно согреть конкретную зону - в отличие от конвектора. Но если выйти из этой зоны, сразу почувствуешь перепад температуры: таков локальный характер обогрева. Такие обогреватели можно ставить на пол, крепить на стену, потолок.

Существует и своего рода гибрид - конвективно-инфракрасный прибор с комбинированной системой обогрева, в которую входит конвективная и инфракрасная составляющие.

Обогреватель - это то, что поможет здесь и сейчас холодной зимой или в случае, если отопления еще нет, а на улице сильно похолодало. Если даже при включенном отоплении из года в год у вас дома холодно, стоит решать проблему в корне – менять и добавлять радиаторы или присоединять новые секции к существующим. Разбираемся, какие батареи продаются в магазинах и в чем различие между ними.

Во-первых, нужно выбрать тип радиатора: алюминиевый, биметаллический, чугунный или стальной. Первый быстро нагревается и быстро остывает, подходит и для автономной, и для центральной систем отопления.

Второй тоже подойдет для всех систем. Биметаллический тип подразумевает под собой алюминиевый корпус и стальные коллекторы. Хорошо справляется с высоким давлением и служит дольше остальных.

Чугунный радиатор тоже подойдёт к любому типу отопления. Долго нагревается и так же долго остывает, поэтому быстро отрегулировать и изменить температуру в помещении не получится, понадобится время. Возможно, его ещё придётся красить перед установкой.

Стальной предназначен, в основном, для автономной системы. В случае с центральным отоплением может использоваться только в малоэтажном доме, потому что не выдерживает высокого давления. Он быстро нагревается и быстро остывает. Однако если остальные продаются по секциям, то к такому уже ничего не добавишь, придётся менять полностью.

Рассчитать мощность нужно все по той же формуле - 100 Вт на 1 кв. м, но если комната угловая, с большими окнами или плохой теплоизоляцией - 120-130 Вт. Размер радиатора будет зависеть от того, на какой высоте его установят, откуда идут подводящие трубы. В любом случае расстояние снизу от пола и сверху от подоконника должно быть около 10 см.

Более радикальный способ – установить пол с подогревом и теплоизоляцию по всей квартире. И, наконец, решение проблемы, которое даст минимум минус 30 тыс. рублей к вашему бюджету и плюс 100 к изысканному и романтичному интерьеру, – электрический камин. Романтику обеспечат и сберегут деньги в кошельке свечи, но столько тепла они, конечно, не дадут.