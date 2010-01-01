Отпуск закончился, загар потихоньку смылся, а вместе с ним слегка поблек и ваш еще недавно шикарный отдохнувший вид. Ой, а что это с вашей прической?

Жарким летом на курорте вы жарились на пляже, позабыв про шляпу, ныряли с головой в море, а потом высушивали волосы прямо на солнце, пренебрегали кондиционером для шевелюры – вот и результат. Шелковые, мягкие волосы стали напоминать мочалку. Неужели внешний вид теперь спасут только ножницы парикмахера? Не торопитесь с кардинальными решениями!

Только не это!

Ультрафиолет и морская соль повредили защитный кератиновый слой волос да еще и вымыли пигмент. От этого пострадала не только структура шевелюры, но и ее цвет. Поэтому вполне естественное желание по возвращении с курорта немедленно по­красить волосы, чтобы освежить блеклый оттенок.

Но вот делать этого не стоит категорически. Окрашивания и химической завивки пострадавшая шевелюра не перенесёт. Если уж совсем невмоготу, можете воспользоваться безаммиачными средствами или оттеночными шампунями. Или натуральными красителями – хной, басмой. Сушить волосы тоже лучше без применения фена. А уж про плойки и щипцы надо забыть точно. Хотя бы на месяц.

Стрижка отменяется

Первым делом навестите парикмахера. Нет, не затем, чтоб обкорнать себя «под мальчика», а чтобы сантиметров на пять подстричь секущиеся кончики. Если сделать стрижку горячими ножницами, будет еще лучше. Это поможет «запаять» концы волос. Затем начинайте каждый вечер делать самомассаж головы. Он производится в направлении от висков ко лбу, макушке и затылку круговыми движениями. Сначала идут легкие поглаживающие движения, которые постепенно переходят в более ощутимые надавливания. Можно и просто расчёсывать голову массажной щёткой по росту и против роста волос.

Подкормка и удобрения

Быстрее восстановиться волосам помогают витамины и минералы. Их лучше начать принимать сразу же по возвращении из отпуска. Витамин А вернет шевелюре утраченный блеск, Е и F – эластичность и увлажненность, витамины группы В защитят от токсинов из окружающей среды. Из минералов волосам необходимы кальций, магний, цинк, селен и сера.

Вопрос питания тоже важен. Поскольку волосы – это белковая структура, для роста ей нужны мясо, рыба и молочные продукты, а также яйца, морепродукты, бобовые, орехи. Пожалуй, самая полезная еда для волос – это лосось и орехи. В первом – множество омега‑3 жирных кислот, белка, витамина B₁₂ и железа от сухости и ломкости волос. А в орехах – большое содержание селена, альфа-линоленовой кислоты, омега‑3 жирных кислот и цинка. Эти компоненты предотвращают выпадение волос.

Восстанавливающие маски для волос

Масляные. Самый популярный ингредиент таких масок – оливковое масло. Но также можно использовать репейное, касторовое, миндальное, кунжутное, тыквенное масло, а еще масло манго, кокоса, макадамии, ши, жожоба, авокадо, абрикосовых и виноградных косточек. Нужно смешать подходящее типу волос масло, пару желтков и немного лимонного сока. Нанести на волосы на 20–30 минут (в кончики волос можно втереть витамин Е в масле), а затем смыть. К маслам можно добавлять и другие ингредиенты. Например, маска с маслом, медом и витаминами А и Е, а также соком алоэ хороша для восстановления и увлажнения волос. Масло с мёдом, мумиё и 3 каплями эфирных масел (роза, нероли, лаванда, иланг-иланг, апельсин) обладает неменьшей возрождающей силой.

Овощные. Маска из измельченных помидоров придаст волосам силу и блеск. Нанести томатную мякоть на волосы, сверху покрыть их пищевой плёнкой, а через 30 минут вымыть голову и ополоснуть настоями трав.

Кефирные. Можно просто наносить на волосы кефир, а можно смешивать его с медом и маслом (например, жожоба). Сверху – полиэтилен, а потом еще и полотенце. Через полчаса можно смывать.

Травяные. Маска из корня лопуха отлично реставрирует поврежденную структуру волос, глубоко питает, возвращает блеск и мягкость. 100 г свежих измельченных корней залить стаканом оливкового масла и настаивать в течение суток. Полученную смесь сварить на медленном огне в течение 15 минут, остудить и процедить. Нанести на волосы, закрыв пергаментной бумагой или полиэтиленом, а сверху – махровым полотенцем. Держать 2 часа. Делать раз в неделю.

Устроим «головомойку»

Чтобы прическа пленяла красотой, необходимо внимательно относиться к самой частой процедуре, которой мы подвергаем наши волосы, — к их мытью.

Правила «головомойки» несложны, но если ими постоянно пренебрегать, со временем даже роскошные волосы станут напоминать мышиный хвостик.

Не ложитесь спать, оставляя на волосах средства для укладки, лак и прочую косметику. Все это нужно на ночь смывать. А вообще лучше как можно реже использовать такие средства, а также избегать завивки и окрашивания.

Мойте голову по мере загрязнения. Интервал между «помывкой» зависит от типа волос. Обладательницы нормальных, а тем более сухих волос могут делать это и раз в неделю. А те, у кого кожа головы жирная, — хоть ежедневно. То что частое мытье может усилить проблему чрезмерной жирности волос — миф. Гораздо хуже, если загрязнения на шевелюре останутся надолго. Просто при частом мытье используйте мягкие шампуни, с пометкой «подходит для ежедневного применения».

Раз в 1–2 недели до мытья делайте пилинг (глубокое очищение) кожи головы. Особенно это необходимо обладательницам жирных волос и тем, кто часто использует укладочные средства. Процедура позволит убрать жир, грязь и ороговевшие клетки и обеспечит доступ кислорода к волосяным луковицам. Самый простой скраб — морская соль с водой или кефиром. Обладательницам сухой шевелюры за основу лучше взять натуральные растительные масла. При выпадении волос хорош скраб с молотым жгучим перцем.

Используйте для мытья волос теплую или прохладную, но не горячую воду. Иначе вы можете пересушить волосяной стержень. Самой мягкой считается дождевая и озёрная вода. Но смягчить можно и водопроводную, просто прокипятив ее или добавив сок лимона. Если вода слишком жесткая, умягчить ее помогут также пищевая сода (1 ч. ложка на 1 л воды), нашатырный спирт (1 ч. ложка на 2 л воды), глицерин (1 ч. ложка на 1 л воды).

Применяйте только средства, подходящие для вашего типа волос. Шампунь не рекомендуется наносить непосредственно на волосы. Лучше вспенить небольшое количество средства в руках и потом нанести на влажные волосы.

Каждый раз используйте кондиционер и наносите его правильно. То есть только на сами волосы (с середины длины), а не на корни. Иначе голова запачкается очень быстро. Смывать кондиционер лучше прохладной водой — так шевелюра будет лучше блестеть. А если сверху пройтись кусочком льда — блеск станет еще ярче. Последний раз ополоснуть волосы полезно яблочным уксусом (1–2 ст. ложки на 1 л воды). Полезные компоненты уксуса питают кожу головы, улучшают кровообращение, активизируют рост волос и нормализуют деятельность сальных желёз.

Как можно реже пользуйтесь феном. В крайнем случае держите его на расстоянии не меньше 30 см от головы и не делайте струю воздуха очень горячей.

Не расчесывайте мокрые волосы. Подождите, пока они высохнут. Лучше самостоятельно. И не укладывайтесь в кровать с мокрой головой, от этого волосы травмируются.

Рецепты для очищения кожи головы

1. Скраб для жирной кожи

Порошок глины и сахар (или соль) в пропорции 1:3 смешайте и разведите водой. Нанесите на влажные корни волос, немного помассируйте и оставьте минут на 5–10. Затем вымойте голову подходящим шампунем.

2. Скраб для сухой кожи

Сахар или соль разбавьте соком алоэ до получения густой смеси, нанесите на кожу головы и волосы. Сок алоэ активно увлажняет кожу и волосы, оживляя шевелюру.

3. Питательный скраб для кожи любого типа (идеален зимой)

1 желток, 1 ст. ложку меда и по 3 ст. ложки оливкового масла и коньяка смешайте, добавьте соль или сахар так, чтобы получилась густая смесь. Нанесите на кожу головы, помассируйте и оставьте ещё на 10 минут.

По материалам интернет-изданий