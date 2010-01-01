Одни бабушки рвутся проводить с внуками все свое время, другие любят их на расстоянии. Родителей часто нервирует и то и другое. Как избежать конфликтов?

Им, родителям, не угодишь. То «ты постоянно вмешиваешься в нашу жизнь и мы от этого устали», то «ты даже не интересуешься нашей жизнью – внук скоро забудет, как ты выглядишь!». Вы, естественно, обижаетесь. Они в ответ – тоже. Если не прийти к компромиссу, разборки перерастут в семейные войны, где каждая сторона будет считать себя правой. Так что давайте договариваться!

Тип: классическая бабушка

Многие женщины считают, что святой долг бабушки – взять на себя все хлопоты о внуках: сидеть во время болезни, водить в сад, школу, кружки и секции, кормить, гулять, делать уроки, а родители пусть занимаются своими делами.

Да, но… С одной стороны, родителей радуют ваша забота и готовность быть рядом 24 часа в сутки, но с другой – это может и напрягать. В какой-то момент им захочется освободиться от вашего гиперприсутствия, но куда там! Вы лучше знаете, чем лечить бронхит у ребёнка и что задали по математике. Спорить с этим трудно – вы действительно лучше знаете. Они-то чада почти не видят. Но подсознательно им может быть некомфортно из-за того, что они постоянно у вас в долгу. А сознательно – из-за того, что ваши взгляды на воспитание часто не соответствуют их убеждениям. Например, они могут считать, что вы слишком балуете ребёнка. И это раздражение может выплёскиваться в виде упрёков в ваш адрес.

Что предпринять

Слегка дистанцируйтесь. Одно дело – помогать, а совсем другое – растворяться. Да и родителям полезно взять на себя больше ответственности за чадо. Иначе они никогда не научатся самостоятельности.

Вспомните о своих проблемах. Например, ваш супруг наверняка чувствует себя брошенным, если вы целыми днями пропадаете в семье сына или дочери. И наверняка у вас есть проблемы со здоровьем, которые нельзя запускать.

Перестаньте мучиться чувством вины, если родители упрекают вас в том, что вы избаловали внуков. Психологи считают, что бабушки и должны баловать! У каждого поколения свои задачи. Задача родителей – воспитывать ребёнка, требовать. А вы своих детей уже воспитали, поэтому контроль можно ослабить и просто наслаждаться общением – играть, дурачиться, готовить для внука любимые плюшки. Для ребёнка важно иметь такой тыл. Это позволяет ему вырасти более уверенным в себе.

Тип: современная бабушка

Такие женщины не готовы быть просто бабушками. А кое-кто не готов к этой роли вообще: «Какие внуки, я ещё молодая!» И они действительно внутренне молоды: активные, энергичные, много работают, увлекаются танцами, не пропускают ни одной модной премьеры, путешествуют, следят за модой… Запереть себя дома, по­святив внукам? Нет, это не для них. Вот погулять в выходные, сходить в цирк или зоопарк – это запросто!

Да, но… Молодых родителей может раздражать такая позиция. Вспомните, в юности все люди старше пятидесяти кажутся глубокими стариками. Вот и они искренне недоумевают, зачем вам танцы и туфли на каблуках «в такие-то годы!». А некоторые и вовсе считают своих продвинутых мам страшными эгоистками: «Неужели для неё работа важнее, чем собственный внук?!» И, даже если они это не говорят вам вслух, будьте уверены: они так думают.

Что предпринять

Объясните дочери или сыну, что вы можете сидеть с внуками, но не обязаны отказываться от своей жизни. Ребёнок – это прежде всего ответственность мамы и папы. А вы с радостью будете на подхвате.

Чтобы разрядить обстановку, спросите, какую помощь они от вас ждут. Подумайте, как это соотносится с вашими возможностями. Опять же вы не должны ставить крест на своих планах. Но наверняка можете внести коррективы. Например, бассейн перенести на вечер, а день посвятить внуку. Или взять малыша к себе на выходные. Это будет полезно для всех: родители отдохнут от ребёнка, ребёнок – от них, ну а вы получите массу радостных эмоций.

Конечно, типов бабушек куда больше, чем описанные два. И наверняка вам удастся стать для своих внуков самой лучшей бабулей на свете!

Кстати

Американские исследователи установили, что уход за внуками снижает риск развития слабоумия и болезни Альцгеймера. Так, бабушки, которые нянчат внуков хотя бы один раз в неделю, лучше выполняли когнитивные тесты, чем те, кто не видится с младшим поколением.

Источник aif.ru