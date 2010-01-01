Как отсутствие завтрака и неудобная одежда влияют на нашу фигуру?

Совсем скоро мы сменим тяжёлую одежду на платья, шорты, юбки и купальники. И, конечно, любая девушка, готовясь к долгожданному лету, представляя себя в ярких лёгких нарядах, мечтает скрыть несовершенства фигуры. Порой из-за этого мы начинаем мучить себя самыми изнурительными диетами, а результата всё не видно…

Вот несколько причин и несколько распространенных привычек, которые, по мнению диетологов, способствуют быстрому набору лишнего веса.

Отсутствие завтрака. Как известно, метаболизм запускается при первом приёме пищи. Если завтрак отсутствует, то организм будет вынужден питаться собственными ресурсами. Кроме этого, после плотного приёма пищи в раннее время в течение дня есть хочется гораздо меньше. А утренние калории успевают растратиться до вечера.

Поздний и плотный ужин. Дело не в том, что после шести категорически нельзя есть. Делать это нужно хотя бы за несколько часов до сна, и не наедаться до отвала. А для этого нельзя «голодать» днём. Несмотря на всю загруженность и заботы, не забывайте о своём желудке.

Слишком быстрое потребление пищи. Это одна из самых типичных вредных привычек людей, живущих в большом городе. Именно из-за этого чаще мы страдаем ожирением. Будьте терпеливы, жуйте больше и дольше, концентрируйтесь на том, что вы едите. Тогда вы станете чувствовать насыщение пищей гораздо быстрее.

Сидячий образ жизни. К сожалению, мы сидим везде, где только можно сесть. Кроме того, многие из нас по долгу службы находятся на стульях или в креслах по 8 часов. Запомните, что отдыхать следует другим образом.

Малое потребление воды. Нашему организму вода необходима так же, как и воздух. Иначе он испытывает стресс, и обмен веществ замедляется. В сутки необходимо выпивать не менее 2 литров воды. Заметьте, что не чая, кофе, сока, или лимонада, а именно воды!

Машины и лифты. Конечно, машина - это незаменимая вещь, когда у тебя расписана каждая минута, а лифт - если ты живёшь на 39-м этаже высотки. Но вместе с тем, некоторые люди даже забыли, где находится лестница! Почему бы не подняться в офис, который расположен на 4 этаже? Не прогуляться пешком пару остановок? Вы удивитесь, как даже такая небольшая физическая нагрузка изменит ваше самочувствие и сожжёт лишние калории.

Неудобная одежда. А вот чтобы подняться по лестнице или прогуляться пешком, нужно чувствовать себя комфортно и быть в удобной одежде. Когда ваши движения из-за узенькой юбочки или кофточки скованы, то ни о какой физической активности не может быть и речи. Доказано, что люди, которые носят удобную одежду и обувь, сжигают намного больше калорий.

Недосыпание. Помимо того, что это колоссально вредит нашему здоровью, из-за недосыпа, организм накапливает еще больше жиров. Так он компенсирует недостаток отдыха. А еще, в связи с этим нам становится лень готовить, мы питаемся фаст-фудом и не можем отказаться от сладкого с чашечкой кофе.

Алкоголь. Бутылочка пива после работы, в ресторане вино с подружками, коктейль на вечеринке… Порой мы не замечаем, что распитие крепких напитков входит в нашу привычку. Между тем, они ещё как способствуют отложению жиров, ведь в них главный вредитель - спирт. Кроме этого, из-за алкоголя мы теряем контроль над собой и закуска порой увеличивается до неопределённых количеств.

Газированная вода. Зачастую, когда на улице жарко, а мы не взяли с собой попить, покупаем воду в ближайших ларьках или павильонах. А там в ассортименте в основном популярные сладкие (!) газированные напитки, которые нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах. В их составе одни углеводы, и при этом никаких витаминов или белков! А ещё при их регулярном употреблении могут возникнуть такие виды заболеваний как язвенная болезнь желудка либо гастрит.

Источник: aif.ru