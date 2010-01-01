С наступлением лета для многих начинаются «комариные страдания». Нет ничего более раздражающего, чем жужжание комара возле уха и осознание того, что через несколько секунд на открытом участке вашего тела будет виднеться свеженький укус этого насекомого. Также с опаской необходимо относится к комарам в непривычной вам местности, например, если вы собираетесь на отдых в какую-либо страну. Комары могут заразить вас малярией, что вызовет головную боль, тошноту, лихорадку, а также осложнения некоторых внутренних органов. Как же уберечь себя от комариных укусов?

Ставим барьеры

Не подпускать комаров к телу – лучший способ избежать укусов. Наносите средство от этих насекомых на непокрытые участки тела и на одежду, если вы находитесь на улице на протяжении дня. Если пользуетесь кремом для загара, наносите его перед средством от комаров.

Средства, содержащие от 30% до 50% вещества диетил-мета-туламид – самые популярные виды средства от укуса насекомых, их рекомендуют использовать взрослым и детям от 2 месяцев, а их эффективность длится несколько часов. Средства с более низким содержанием этого вещества обеспечивают защиту на более непродолжительное время, и их придется наносить чаще.

Средства, содержащие до 15% вещества пикаридин, которые приходится наносить часто, довольно популярны. Пикаридин не имеет запаха, приятно ложится на кожу и не липнет, как диетил-мета-туламид. Исследования показали, что это вещество так же хорошо защищает от комаров, как и диетил-мета-туламид, и его можно наносить детям от 2 месяцев.

Защищайте детей младше 2 месяцев, натянув на коляску антимоскитную сетку с эластичными краями, это заменит химические средства.

Спасительное масло

Используйте защитное средство на основе масла. Существует множество натуральных средств, которые можно использовать вместо химической защиты. Цитронелловое масло, масло корицы и касторовое масло обладают свойствами, которые помогают держать комаров на расстоянии. Правда, большинство натуральных средств от комаров придется наносить чаще, чем химическую защиту.

Масло лимона и эвкалипта продается как средство под названием Repel®. Repel – это 40% комбинация экстракта эвкалипта, которое обладает приятным запахом и не липнет к телу. Также оно будет эффективно при зудящих укусах.

Масло чайного дерева – тоже очень эффективное натуральное средство от комаров. Найдите коммерческие средства, в состав которых оно входит.

Попробуйте использовать защитное древесное мыло. Совместными усилиями исследователей из Австралии и Китая, работавших над ним последние годы, было создано это средство от комаров. Это полностью натуральный продукт, созданный из комбинации природных масел, который поможет вам защититься от атаки комаров, если вы находитесь на улице.

Форма одежды - свободная

Носите свободную одежду, закрывающую все тело. Рубашки с длинными рукавами и длинные брюки помогут защититься от комаров на улице. Прикрыть кожу – ключевой фактор в защите от комаров.

Не носите тяжелую темную одежду в теплую погоду. Комаров привлекает теплота тела, поэтому держите тело в прохладе, чтобы избежать укусов. Также комаров больше всего привлекают красный, черный и синий цвета.

Не наносите духи, если идете на улицу в сезон, когда популяция комаров особенно высокая. Комаров привлекает запах пота, но даже больше их привлекает то, что призвано маскировать запах пота, например, духи.

Защитите свой дом от насекомых

Защищайтесь ночью с помощью москитной сетки. Установите ее вокруг кровати или матраса так, чтобы она доставала до пола со всех сторон. Это единственный эффективный способ защититься от их укусов, особенно если двери или окна открыты.

Проверьте сетки на окнах и почините их, если в них есть дыры или поврежденные места, через которые могут залететь насекомые. Силиконовые замазки или заплатки придутся кстати. При помощи уплотняющей накладки закройте щели в дверях, особенно под дверью. Не существует способа, который наверняка бы предотвратил попадание комаров внутрь, но вышеперечисленные меры могут действительно помочь.

Природные средства против комаров

Прекрасное обоняние комаров можно использовать и против них. Запахи некоторых растений для них – сущий яд. Поэтому обзаведясь несколькими горшками с томатными кустами, выставьте их на подоконник. Запах томатной ботвы не даст проникнуть вредителям внутрь жилища.

Против летающих кровососов эффективен и пырей. Его корни надо мелко порубить, залить 1 л воды и прокипятить несколько раз. Получится насыщенный отвар, которым надо умываться перед сном, и комары будут облетать вас стороной. Листочки и цветы черемухи, бузины, грецкого ореха, тоже обладают «антикомариным» запахом. В качестве антикомариного средства можно расставить по квартире вазочки с веточками этих растений или блюдца с их измельченными листьями.

Хорошо отпугивает насекомых аромат кедрового масла, который эффективен также против мух и тараканов, так что с его помощью можно нанести удар сразу по нескольким видам врагов.

Выращивайте во дворе чеснок. Употребление чеснока в качестве отпугивающего средства не зарекомендовало себя эффективным способом, как показывают исследования, но некоторые люди верят в то, что чеснок имеет кое-какое влияние в качестве барьера. Так как чеснок полезен, выращивание его не будет лишним, но не полагайтесь на него как на единственный способ отпугнуть комаров.

Практически в любом продуктовом магазине можно найти приправу «Гвоздика». Чтобы спать с открытой форточкой, необходимо разрезать пополам лимон и вставить в сердцевину около двух десятков зерен пряности. Комары также не переносят запаха экстракта эвкалипта. Правда, для эффективного использования необходимо обмазаться настойкой. Запах у экстракта резкий, поэтому такой способ подойдет только тем, кто любит подобные ароматы.

Посадите под окнами вашего дома бузину или грядку томатов. Свежие ветки бузины или листья помидоров приносите в спальню. Их запах также отпугивает летающих кровопийц. А аромат кедрового масла отпугивает не только комаров, но и мух и тараканов. Помимо этого, комары не переносят запахов валерьяны, базилика, аниса.

Технические способы борьбы с комарами

Электронные отпугиватели — это современные и экологически чистые средствами для борьбы с комарами. Они излучают неприятные для комаров звуковые волны. Эти приборы безвредны для людей.

Уничтожители. Принцип действия основан на использовании способности кровососущих насекомых находить свою жертву по тепловому излучению тела и выдыхаемому углекислому газу. В отличие от других применяемых методов, это устройство не убивает комаров на различных стадиях их развития (как и рядом с ними находящихся насекомых и птиц), а привлекает и уничтожает кровососущих самок комаров, мошек, мокрецов и прочих кровососов.

Физические способы

Сложенная вчетверо газета? Комнатные тапочки? Нет! Вам поможет пылесос! Перед тем как ложиться спать, тщательно пропылесосьте пол, потолок, стены. Возле кровати можно установить вентилятор, который будет создавать воздушный барьер для насекомых.

Реппеленты

Кремы, аэрозоли, мази, лосьоны. Механизм действия этих препаратов различен. Одни, испаряясь, раздражают органы обоняния насекомых, и они уже не спешат вас атаковать. Другие делают поверхность кожи «несъедобной».

Продолжительность действия репеллентов, нанесенных на кожу, составляет 2-3 часа; несколько более длительную защиту обеспечивают аэрозоли. Но! Препарат не должен попасть в дыхательные пути, в рот или в глаза; после прогулки нужно вымыть обработанные участки тела горячей водой с мылом. Кроме того, большинство репеллентов не рекомендуется детям в возрасте до 3-5 лет.

Фумигаторы

Принцип действия: нагревается пластинка, пропитанная инсектицидом. При его испарении выделяются токсичные для насекомых пары: через 10-12 мин. после включения в сеть комары теряют к вам интерес, спустя 30-40 мин. начинают кружить все ниже и ниже, а через 1-2 часа и вовсе погибают.

При всех достоинствах у них есть один «минус»: парами, которые они выделяют, дышат не только комары, но и люди! Приходилось слышать, что по утрам от них часто болит голова. Поэтому использовать электрофумигатор для борьбы с комарами лучше всего при открытой настежь форточке, иначе вы рискуете надышаться вредными парами (хотя производители уверяют, что никакой опасности для людей нет).

Дымящиеся спирали

Эффективны на площади до 20 кв.м; продолжительность действия — 5-8 часов. Учтите, что они предназначены для борьбы с комарами только на открытом воздухе. В городской квартире или дачном домике поджигать их категорически не рекомендуем! Иначе задохнетесь от едкого дыма. В крайнем случае, если надо «выкурить» комаров из дачного домика, как можно шире откройте двери и окна.

На заметку

Ассортимент химических и ультразвуковых средств, который можно найти на рынках и магазинах, довольно широкий. Но тут на первый план выходит техника безопасности, потому как такие средства могут не только комаров уничтожать, но и человеку навредить. Внимательно читайте инструкцию. Средства с токсичными составами и произведенные никому не известными фирмами, лучше не покупать. Но даже безопасные химические средства лучше не применять длительное время без доступа свежего воздуха. Применив средство и выждав некоторое время, обязательно хорошо проветривайте помещение и лишь, потом входите.