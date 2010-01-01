Чуть ли не каждый день появляются новые диеты и методики, авторы которых обещают навсегда решить проблему лишнего веса. Но залог успеха в том, чтобы найти свой собственный ключ к похудению.

Эксперты ВОЗ утверждают, что основных причин набора лишнего веса три: слишком жирная еда, слишком большие порции и слишком ленивый образ жизни. Да, всё действительно просто. И вся программа индивидуального похудения укладывается в 5 этапов.

Этап 1. Прекратите поиски революционных методик

Многие из нас готовы опробовать на себе любые методики, потому что твёрдо верят: ну должен, должен же существовать волшебный способ моментального снижения веса.

Должны вас разочаровать: нет такого способа. Если бы он был, его бы давно использовали во всех клиниках. Всевозможные способы ограничить себя в еде дают лишь временный эффект, а потом вес возвращается, да ещё и с прибавкой. Ставить нужно на другое — на разумное изменение образа жизни и привычек.

Этап 2. Отыщите причину полноты

Если вес растёт, то причина всегда кроется в стиле питания и образе жизни. Значит, мы получаем энергии больше, чем тратим. Когда мы просчитаем все эти причинно-следственные связи и изменим свою жизнь соответ­ствующим образом, не только прекратится набор лишних килограммов, но и начнётся снижение веса.

Иногда достаточно подкорректировать совсем немногое, чтобы баланс потреблённых и потраченных калорий пришёл в норму. Но ни один разработчик новой модной диеты не может знать, как именно ваши килограммы набираются, и соответственно не может дать точных рекомендаций, как жить, чтобы худеть. А вы знаете и можете вести «точечный огонь», не делая слишком резких телодвижений. Многочисленные исследования в области диетологии показывают, что чем радикальнее поправки, которые мы вносим в повседневный уклад, стремясь обрести идеальные формы, тем больше шансов, что эти изменения будут временными и мы вскоре вернёмся к старым привычкам.

Этап 3. Найдите энергетический баланс

Если вы хотите похудеть, нужно уменьшить получение энергии (внеся изменения в питание) и увеличить её расход (добавив физические нагрузки). За счёт чего, зависит от ваших индивидуальных особенностей и предпочтений. Например, если вечером вместо трёх бутербродов с колбасой съедать тарелку геркулесовой каши, можно сэкономить аж 800 ккал в день.

Эффективность корректировки меню усилится, если увеличить физическую нагрузку. Среди диетологов существует мнение, что килограмм, потерянный благодаря фитнесу, стоит двух килограммов, сброшенных на диете. Какой именно вид активности выбрать, зависит опять же от ваших пристрастий. Бассейн, верховая езда, танцы, прогулки с собакой, просто пешие прогулки — выбирайте что угодно, лишь бы не сидеть на диване!

Этап 4. Стремитесь к комфортному весу

Одна из основных ошибок худеющих — желание достичь веса, который у вас был лет двадцать назад. Ставьте реальные цели! Даже если вам удастся добиться такого результата, долго его не удержать.

Худеть надо с умом. Когда человеку удалось добиться веса, близкого к нормальному, надо успокоиться, оглядеться, дать себе передышку, проанализировать ситуацию. Вместо этого многие продолжают стоически худеть: достигнутый результат уже не радует. Снова разочарования, снова срывы...

Чтобы этого с вами не произошло, имейте в виду, что правильный, или естественный, вес на пару килограммов выше, чем идеальный. Его ещё называют комфортным, потому что поддерживать его комфортно как физически, так и психологически. Словом, не надо зацикливаться на цифрах.

Этап 5. Управляйте своей жизнью

Погрузившись в изучение методик, советов, новостей, мы часто забываем, что удачное похудение невозможно без умения управлять собственной жизнью. Все исследования показывают, что стойкий результат бывает не у тех, кто хорошо умеет считать калории, а у людей, которые знают, чего хотят, и готовы нести ответственность за свои действия.

В чем причина полноты

Доля овощей и фруктов в меню слишком мала. Нужно съедать минимум 500–600 г в сутки.

Нет устоявшегося режима питания, вы часто пропускаете завтрак, обед или ужин.

Вы толком не обедаете и не ужинаете, перебиваетесь бутербродами, кусочничаете.

Не хватает физической нагрузки. Везде на машине, пешком не ходите, мало двигаетесь...

Интервал между приемами пищи слишком большой. Садиться за стол нужно каждые 3–4 часа — всего 5–6 раз в день.

Утеряно чувство «натурального» голода. Вы пропускаете ощущение лёгкой приятной пустоты в желудке, доводите себя практически до голодного обморока, а затем, конечно, переедаете.

Мало спите. Спать нужно 7–8 часов в сутки.

Источник: по материалам интернет-изданий