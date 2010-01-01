Ежегодно к началу летнего сезона большинство женщин включаются в массовый бой под названием «Похудей к пляжному сезону». Почему не всем удается победить лишние килограммы?

Золотое правило диетологии гласит «Похудеть помогает любая диета» — за счет того, что человек начинает следить за тем, что он ест и задумываться над объемом потребляемой пищи.

Однако нужно помнить, даже если вам нужно влезть в любые джинсы уже через неделю, жесткие ограничения могут сыграть злую шутку. Серьезные ограничения рациона могут вызвать нарушения в работе щитовидной железы. Слишком интенсивная диета замедляет обмен веществ и переводит организм в «энергосберегающий режим», при котором организм начинает создавать «запасы». Поэтому каждая опрометчиво съеденная булочка откладывается на бедрах и на талии. А если происходит «срыв» — сброшенный вес возвращается с избытком.

Поэтому если у вас нет возможности придерживаться диеты всю жизнь, лучше ее не начинать.

Несмотря на все предостережения диетологов, есть классические диеты, которые хоть раз в жизни попробовала каждая женщина. Рассказываем об их плюсах и минусах.

Монодиета

Суть — рацион состоит из продуктов одного вида (фруктов, овощей, кефира, каши — обычно гречневой и т.д.)

Ожидаемый результат: минус 1-3 кг за 1-3 дня. Достигнуть цели удается людям с небольшим перебором веса ( 1-3 кг). Монодиета относится к экспресс- диетам, которые предполагают быстрое похудение к определенной дате. Диета переносится легко (особенно, когда выбирается белковый продукт — творог, рыба, мясо) — тогда организм выводит лишнюю жидкость и худеет более активно.

Безжировая диета

Суть — потребление обезжиренных продуктов низкой калорийности.

Ожидаемый результат: при краткосрочном применении — 2-3 кг в неделю. При длительном — набор веса.

Такая диета чревата нарушением жирового обмена. Длительное ограничение жиров в рационе снижает уровень «хорошего» холестерина в крови и повышает риск развития атеросклероза. Обезжиренные продукты не насыщают. Из-за то, что человек постоянно ощущает чувство голода, он переедает и нередко на такой диете набор веса происходит быстрее.

Безбелковая диета

Суть — исключаются любые богатые белками продукты (творог, рыба, мясо и т.д.).

Ожидаемый результат: минус 1-2 кг в неделю.

Кратковременное (на 2-3 дня) исключение белка замедляет белковый обмен, уменьшает количество выделяемых токсических веществ и улучшает пищеварение. Низкобелковые диеты показаны при многих заболеваниях. Но при длительном белковом голодании ухудшается работа поджелудочной железы и желудка.

Белковая диета (диета Аткинса, кремлевская, Голливудская).

Суть — потребление большого количества белка (в первую очередь мяса), ограничение овощей и фруктов.

Ожидаемый результат: минус 5 кг за 5-10 дней

Высокоэффективная диета, которая позволяет быстро сбросить лишний вес. Переносится легко (белок дает полноценное насыщение). Употребление белковой пищи ускоряет обменные процессы и жировые запасы сгорают быстрее.

Однако такая диета показана только молодым и совершенно здоровым людям. Даже им придерживаться такой диеты рекомендуется не более 2 недель. Избыток белка повышает свертываемость крови и увеличивает риск тромбозов, увеличивает нагрузку на почки и печень. Избыток мтионина и цистеина (получаемых при распаде белка) может привести к генетическим «поломкам» и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Голодание

Суть — полный отказ от пищи.

Ожидаемый результат — 2 кг за 1 день.

Самая опасная диета, вред которой сопоставим с тяжелой болезнью. При полном голодании организм в первую очередь расходует белки, поэтому неизменные спутники голодовки — дряблость кожи, морщины, слабость. На фоне белковой недостаточности развиваются анемия, иммунодефицит, снижается кровяное давление, нарушается сердечный ритм. Голодать можно только в клинике под наблюдением врачей.

Отказ от ужина

Суть — последний прием пищи — не позднее 15-16 часов.

Ожидаемый результат: 3-4 кг в неделю.

Организм воспринимает 12-14-часовой перерыв в еде как голодовку. В крови падает уровень глюкозы, в организме начинается гормональный бунт, который негативно сказывается на самочувствии, настроении и внешнем виде. На завтрак после такого перерыва можно съесть «слона». Поэтому ужин диетологи рекомендуют не пропускать, а делиться им — не обязательно с врагами. Оптимальные продукты для ужина — нежирные, легкоусвояемые, низкокалорийные (кисломолочные и морепродукты, фрукты, отварные овощи).

По материалам интернет-изданий