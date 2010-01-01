Пришла весна, а вместе с ней и проблемы с кожей. После зимних холодов и отсутствия должного количества свежих овощей и фруктов в повседневном рационе, у многих из нас она значительно потускнела. Попытка вернуть ей ухоженный вид с помощью витаминов не всегда приводит к желаемому результату. Если витаминный «паёк», употребленный внутрь, не отразился на внешности должным образом, значит, пришло время применять витамины еще и снаружи. Сегодня «Труд 7» расскажет, какие из них особенно нужны нашей коже?

Это много или мало?

Все 13 витаминов, известных науке, оказывают благоприятное действие на кожу. У большинства витаминов своя «специализация», но некоторые из них нужны абсолютно любому типу кожи, полезны в любом возрасте и при большинстве косметических проблем.

Среди таких «универсалов» — витамины-антиоксиданты, А, С, Е. Поскольку два из них жирорастворимые, употреблять их внутрь надо осторожно — во избежание передозировки. Наружное использование гораздо безопаснее. К тому же «переесть» витаминов из обычных магазинных кремов коже не грозит, а вот «недоесть» — запросто. Ведь большинство обычной косметики содержит активных ингредиентов совсем чуть-чуть. Как найти оптимальное средство? Во‑первых, ориентируясь на цену (хороший витаминный крем не может стоить дешево), а во‑вторых, на рекомендации косметолога. Профессиональная косметика, конечно же, содержит больше активных ингредиентов. Но её применение требует особого подхода — неумелое использование кремов с высокой концентрацией витаминов может вызвать шелушение, раздражение, аллергическую реакцию.

А теперь конкретно о каждом витамине.

Витамин А (ретинол)

При его дефиците кожа быстрее сохнет, на ней появляются морщинки, пигментные пятна, тормозится процесс обновления клеток эпидермиса, из-за чего лицо приобретает землистый оттенок и даже покрывается прыщами. Добавление в крем витамина А соответственно способствует удалению ороговевших чешуек и делает кожу более мягкой, чистой, упругой и молодой, а цвет лица — безупречным. К тому же этот компонент способен увеличивать количество фибробластов, которые стимулируют выработку коллагена и эластина — «строительных» белков кожи. И ещё витамин А хорошо регулирует деятельность сальных желёз, поэтому эффективен для ухода за жирной и проблемной кожей. При этом по сравнению с другими витаминами ретинол лучше всего усваивается кожей — за счёт своей низкой молекулярной массы он легче проходит через защитный роговой слой.

Можно покупать кремы с витамином А (ретинола ацетат, ретинола пальмитат), а можно отдельно наносить на кожу масляный раствор витамина А. Самый же сильный ингредиент — чистая ретиноевая кислота. Но наносить её на неподготовленную кожу опасно — можно вызвать сильное раздражение. Лучше начать с кремов попроще или с витамина А в масле.

Витамин Е (токоферол)

Не зря его называют витамином молодости. Он укрепляет гидролипидную мантию кожи, защищая её от потери влаги и воздействия ультрафиолета, выравнивает кожный рельеф, регенерирует и обновляет клетки, разглаживает морщинки, предохраняет от разрушения витамины-антиоксиданты А и С, тем самым предупреждая преждевременное старение клеток. Угревая сыпь, рубцы, растяжки, пигментные пятна — с этими проблемами с помощью витамина Е справиться будет легче. Просто добавляйте несколько капель 5—10%-ного аптечного масляного экстракта этого витамина в питательный крем для вечернего ухода. Или наносите его тампоном по массажным линиям и на область мешков под глазами. Только не переборщите, чтобы не возникло аллергии. Кстати, доказано, что эффективность токоферола выше, если он работает в паре с ретинолом.

Более концентрированный (20%) масляный раствор токоферола в желатиновых капсулах подходит лишь для «точечного» нанесения на пигментные пятна и мелкие рубцы. На больших объёмах его использовать опасно — можно спровоцировать раздражение и аллергию.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Аскорбиновая кислота тонизирует сосуды кровеносной системы, делая их стенки более плотными. А ещё помогает вырабатывать коллаген — строительный белок, из которого состоит кожа. Одна беда: витамин С — очень нестойкое соединение, быстро разрушается под воздействием воздуха. Поэтому наносить на кожу чистый витамин С в ампулах — бесполезное занятие. Но в сыворотках и кремах используется стабильная форма L‑аскорбиновой кислоты или аскорбил фосфат магния, более устойчивые во внешней среде. Правда, такие кремы и сыворотки недёшевы. Средства с аскорбатом натрия или аскорбил пальмитатом намного дешевле, но, правда, от них не стоит ждать чудес.

Как применять витамины в ампулах

Они подходят не для регулярного ухода, а для решения конкретной эстетической проблемы. Любой витамин наносится только на чистую кожу. Во избежание аллергии нужно провести тест на чувствительность: нанести небольшое количество витамина на внутреннюю часть локтевого сгиба и через 20 минут проверить, нет ли покраснения, зуда. Увеличивать дозу средства можно постепенно. Продолжительность курса — 10–20 дней в зависимости от конкретной проблемы.

Как уберечь кожу от капризов погоды?

«Раньше с наступлением весны мне хотелось спрятаться от окружающих. Из-за ветра, зимних холодов, сухого воздуха кожа становилась сухой, вылезали мелкие морщинки. В общем, после окончания зимы я выглядела лет на пять старше! Конечно же, я пользовалась косметикой — и антивозрастной, и увлажняющей. Но толком ничего не помогало. А оказалось, всё очень просто! Подруга посоветовала в дополнение к кремам и лосьонам пользоваться домашними масками. Кожа разгладилась, перестала шелушиться! Вот мои любимые рецепты.

Ольга Стахова, читательница»

Рецепты питательных масок для лица

Маска из овсянки

Возьмите 2 ст. ложки «Геркулеса», залейте ½ стакана горячего молока. Теплую массу нанесите толстым слоем на лицо и шею. Маска прекрасно тонизирует кожу, особенно в зимний период.

Медовая маска

Мёд (2 ст. ложки) смешайте с 2 ст. ложками муки и 1 яичным желтком. Полученную массу нанесите на лицо, держите до тех пор, пока она хорошо не просохнет, после чего смойте сначала горячей, а потом холодной водой. Эта маска питает кожу и улучшает кровообращение. Однако часто медовую маску делать не следует, достаточно 1 раза в месяц.

Маска из бананов

¼ банана тщательно разомните, добавьте 0,5 ч. ложки вашего питательного крема, 3 капли сока лимона и 3 капли оливкового масла. Всё хорошо перемешайте и нанесите на 15 минут на кожу лица. В зимний период эта маска хорошо поддержит кожу. Мякоть банана представляет собой прекрасный природный увлажнитель и подходит для сухой, раздражённой кожи.

По материалам интернет-изданий