Вот уже более 700 лет по всему миру 14 февраля отмечается самый романтичный праздник года, который с особым волнением ждут все влюбленные, — День святого Валентина.

История про Валентина

Большинство связывает этот праздник с именем христианского священника Валентина. Во времена Римской империи он нарушил указ императора Клавдия Второго по прозвищу Жестокий, запрещавший жениться солдатам, и сочетал законным браком легионеров с их невестами. За что и поплатился жизнью. По другой версии, именно 14 февраля птицы после зимы начинают искать себе пару. Есть и другие легенды о возникновении праздника всех влюбленных. Как бы то ни было, но, по мнению историков, традиция эта зародилась в Англии.

Именно в этой стране еще в XV веке кавалеры стали посылать дамам своего сердца 14 февраля любовные стихи. Валентинов день упоминается даже в «Гамлете» Уильямом Шекспиром. На берегах Туманного Альбиона невероятную популярность получили всевозможные гадания. Еще в начале XVIII века незамужние англичанки накануне Валентинова дня прикрепляли булавками к своим подушкам пять лавровых листков: один в центре, остальные — по краям. Считалось, что это магическое действо поможет увидеть во сне будущего мужа.

По другому поверью, проснувшись ранним утром 14 февраля еще до восхода солнца, девушка должна была первым делом посмотреть в окно. Первый же мужчина, которого она там увидит, будет похож на ее суженого. Для другого гадания писали имена потенциальных женихов на листках бумаги и раскладывали их по кругу. Затем брали яблоко и крутили его. Ножка фрукта указывала на того, кто из претендентов поведет девушку под венец. Видно, в память об этом сегодня в лондонских супермаркетах на День святого Валентина продаются специальные «любовные яблоки» — с узором в виде губ и сердец. В Уэльсе 14 февраля возлюбленным обязательно дарили ложки любви. Их вырезали из дерева и украшали сердечками и ключами. Это означало: «Ты нашел путь к моему сердцу».

В нашей стране день святого Валентина считается новым праздником. Его начали отмечать относительно недавно, но тем не менее и у нас постепенно складываются свои традиции: дарить открытки-валентинки (причем всем), цветы, игрушки, устраивать романтические вечера или отправляться в путешествия.

В этот февральский день мы делимся своей любовью в арифметической прогрессии, делаем друг другу романтические подарки и признаемся в своих чувствах. Но в разных странах сложились различные традиции празднования 14 февраля. Далеко не все они похожи на наши, поэтому «Труд 7Молдова» решил рассказать, чем занимаются в этот день жители других стран.

Германия

В Германии Валентин считается святым покровителем не влюбленных, а психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, в часовнях проводят специальное богослужение.

Польша

В Польше 14 февраля посещают Познаньскую митрополию. Там, по поверью, и покоятся мощи святого Валентина, находится его чудотворная икона. Поляки верят, что это паломничество поможет им в любовных делах.

Голландия

В Голландии именно в этот день не считается зазорным, если женщина первой подойдет к мужчине и вежливо скажет ему: «Женись на мне!». Если этот высокий жест мужчина не оценит, он может пенять на себя, так как теперь должен подарить даме платье, причем, преимущественно шелковое.

Франция

Кроме открыток-сердечек во Франции могут дарить белье, конфеты, шоколадные муссы, романтические путешествия, нарезанную сердечками колбасу, «счастливые» лотерейные билеты, розовые йогурты, искусственные цветы.

Англия

Жители Англии поздравляют не только любимых людей, но и любимых домашних животных — собак, лошадей. Популярными подарками на 14 февраля в Великобритании считаются сладости в виде сердец, мягкие игрушки, особенно излюбленные в Британии медвежата Teddy, и, конечно, неизменные открытки-валентинки.

Италия

В Италии, откуда по легенде и берет начало День святого Валентина, эта дата называется «сладким» днем. По названию праздника понятно, что главными подарками являются всевозможные конфеты, шоколадки и печенье в форме сердца.

Америка

Ранее влюбленные американки и американцы дарили друг другу марципаны, которые были довольно ценным подарком, поскольку марципан содержал сахар, который стоил тогда очень дорого. С начала 19 века началось широкое использование сахарной свеклы, и предприимчивые американцы наладили производство карамели. По традиции с Днем святого Валентина поздравляют не только тех друзей и подруг, с кем находятся в романтических отношениях. В этот день поздравляют всех, кого просто любят — мам, пап, дедушек, бабушек, друзей.

Дания

В Дании День Святого Валентина принято отмечать весело. Здесь устраиваются массовые представления и концерты, выступления и выставки, шумные вечеринки. Любимым, друзьям, членам семьи, коллегам посылают красивые белые цветы (живые и искусственные), а также открытки со смешными стихами и любовными поэмами.

Япония

Ярко и весело этот день отмечается и в Японии, где существует необычный обычай: в парке или на площади строится большой помост, с которого молодые люди и девушки выкрикивают признания в любви. Причем оценивается не красота самого признания, а именно его громкость. Подарки тут преподносятся в основном мужчинам, причем не только «своему» любимому мужчине, но и коллегам, родственникам, знакомым.

По материалам интернет-СМИ