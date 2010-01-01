Эпидемия гриппа в самом разгаре: ей охвачено большинство регионов страны. Естественно, заболеть, когда рядом все чихают и кашляют, становится проще простого.

Вопрос о том, как не заразиться гриппом в самый разгар эпидемии, конечно, актуальный. Медики утверждают, что от опасного вируса не застрахованы даже те, кто уже успел им переболеть осенью. «Труд 7 Молдова» собрал рекомендации и советы, которые дают врачи о том, как не довести дело до болезни:

Общая профилактика

Профилактика в деле защиты от гриппа имеет особенное значение. В первую очередь надо заняться укреплением иммунитета. Для этого не потребуется каких-то особенных действий и мероприятий: нужно наладить режим труда и отдыха, достаточно спать, правильно питаться и не игнорировать предупреждения врачей о том, что вредные привычки действительно оказывают негативное влияние на здоровье.

Кроме того, в период холодов следует утепляться. Забудьте про тонкие колготки, лёгкие джинсы и футболки с коротким рукавом (даже под зимнюю одежду), оставьте их на лето. Сейчас желательно выбирать приятные к телу модели из натуральных тканей. Так не придётся потеть и мерзнуть. При этом кутаться сверх меры также не стоит: это приведёт к перегреву и снижению защитных сил организма.

Подбирать правильно надо и обувь. Ноги следует держать в тепле. На ступнях находится огромное количество биологически активных точек, которые отвечают и за состояние слизистых носа.

Желательно научиться правильно дышать. Те, кто дышит ртом, на морозе рискуют простудиться. Ведь воздух, проходя через слизистую носа, увлажняется благодаря специальным ресничкам и нагревается. В результате слизистая не страдает от резкого перепада температур. При дыхании через рот холодный воздух сразу попадает в дыхательные пути без предварительной подготовки и обработки.

Во время эпидемий стоит избегать мест большого скопления народа. Желательно исключить походы в театры, на концерты, в музеи. Кроме того, необходимо в транспорте использовать медицинскую маску. Но и тут важно помнить, что одна маска работает около получаса. После этого времени её стоит сменить.

Стоит и чаще пить обычную чистую воду. Это позволит насыщать организм необходимой ему влагой, вымывать все шлаки и токсины. Доказано, что несколько стаканов воды в день заметно омолаживают и оздоравливают тело человека.

Важно помнить, что профилактика снижает риск заболевания вирусной инфекцией до 80%.

Защита на работе

Проводить профилактику следует и в зависимости от того, где вы находитесь. Так, например, нельзя забывать об этих мерах на работе. Ведь именно в офисе собирается много людей, и некоторые могут быть носителями вирусов. Тут первое и основное правило — личная гигиена. Обязательно надо мыть руки как можно чаще: после прихода на работу, выхода на улицу, посещения уборной. Какое выбрать при этом мыло, совсем не важно. Главное — мыть руки не меньше пяти минут, тщательно намыливая их и смывая водой все вирусы с кожи. Также можно с профилактической целью использовать бактерицидные салфетки в течение дня. Важно помнить, что грипп передаётся воздушно-капельным путем. А значит, достаточно кому-нибудь чихнуть, чтобы вирус осел на поверхностях в кабинете. Останется только коснуться этого места рукой — и заражение обеспечено.

В кабинете желательно поддерживать оптимальный температурный режим. Для этого нужно регулярно проветривать помещение — 3-4 раза в день по 10 минут будет вполне достаточно — а также выдерживать влажность воздуха. Слишком сухой воздух приводит к пересушиванию слизистой оболочки носа, что становится причиной снижения её защитных функций.

В разгар эпидемии гриппа и ОРВИ отдельное внимание надо уделить питанию. Ни в коем случае нельзя пренебрегать бизнес-ланчами. В идеале они должны быть лёгкими, но сытными. Перегружать пищеварительную систему не стоит. От диет же при этом стоит на время отказаться: они подрывают силы организма.

Спасаемся дома

Для дома актуальны те же инструкции: также важна личная гигиена, правильное питание и т. д. Кроме того, для защиты себя от гриппа рекомендуется по возвращению домой промывать слизистые носоглотки. Для этого достаточно простого солевого раствора. Подобное средство, которое вполне можно сделать самостоятельно, позволит смыть со слизистой вирусы, даст возможность убрать избыток слизи.

Также врачи советуют в период простуд проводить регулярную влажную уборку. Если есть возможность, осуществлять её стоит хотя бы раз в день. Для поддержания нормальной влажности в комнате можно использовать влажные полотенца, развешанные по шкафам и стенам, ёмкости с водой, например, тазы или увлажнители воздуха.

Вирусы нередко сохраняются в текстиле. Поэтому стоит чаще менять бельё в постели, стирать одежду. Также рекомендуется при наличии даже лёгкого насморка использовать одноразовые платочки, которые после использования надо сразу выбрасывать.

Если же, несмотря на профилактические действия, вы все же заболели или уже перенесли грипп, то восстановить силы вам поможет правильное питание. Ведь «постгриппозная астения» — так называется это состояние на медицинском языке – невыносимая слабость, то и дело бросает в пот, ноги ватные, дыхалки не хватает, каждое дело даётся с огромным трудом. Как от неё избавиться?

Восстановить силы

Обычно полагают, что, для того чтобы выбраться из тяжёлой астении после тяжёлого гриппа, нужно есть пищу пожирнее и погуще. Такая логика понятна. Организм ослаб, исхудал, значит, нужна пища попитательнее — более калорийная и пожирнее. Именно так в народе представляют продукты для восстановления сил.

Но всё гораздо сложнее. Для нервной системы, а она прежде всего страдает при гриппе, в первую очередь нужны витамины группы В — В1, В2, В6, фолиевая кислота. Их больше всего в любой печени, поэтому старайтесь готовить блюда из неё почаще. Много витаминов группы В в свинине и зерновых. Но хлеб подойдёт не любой, а только из грубой или цельнозерновой муки. В муке мелкого помола и высших сортов таких витаминов почти нет — теряются вместе с оболочками зерна, уходящими в отходы. Много некоторых витаминов группы В в зелёных овощах, особенно в листовых салатах.

Очень важно ежедневно по 2–3 раза есть молочнокислые продукты. Подойдут любые — кефир, йогурты, простокваши, ацидофилин, мацони. Можно выбирать и те, к названию которых добавлена частица «био» — биокефир, биойогурт и т. п. Они дополнительно содержат полезные бифидобактерии. Молочнокислые продукты восстанавливают нормальную микрофлору кишечника. Она очень важна не только для восстановления иммунитета, как обычно думают. Полезные бактерии нормализуют пищеварение и синтезируют многие витамины, в том числе и группы В.

Для восстановления сосудистой стенки после токсичного действия вирусов важны витамины Р и С. Их много в любых ягодах, во всех цитрусовых, болгарском перце, черноплодной рябине, отваре шиповника. Но сердечникам нужно быть осторожными с черноплодкой, так как в ней много витамина К, а он существенно повышает риск тромбозов. А вот другие ягоды нужно есть обязательно, помимо витаминов они содержат массу мощных антиоксидантов, которые тоже очень нужны при астении. Есть их лучше всего сырыми (сейчас проще и дешевле использовать замороженные ягоды), добавляя в кисломолочные продукты, каши, чай. Это очень полезно. Также необходимы любые фрукты и овощи — ешьте их свежими, чаще готовьте салаты и гарниры.

Что убрать со стола

Растительные масла будут полезны любые, а вот животных жиров много не надо. Особенно важно ограничивать легкоусвояемые углеводы и сладкое. Потребив их в приличном количестве, вы на несколько часов превращаетесь как бы в больного сахарным диабетом. Глюкоза в крови повышается выше нормы и оказывает своё негативное действие на иммунитет, сосуды и другие органы. Во время астении это особенно нежелательно. Точно так же избегайте и солёного. Натрий, содержащийся в соли, задерживает в организме воду и тем самым тормозит выделение токсичных веществ, которых при астении в избытке.

Так что после гриппа на 1–1,5 месяца лучше забыть обо всех консервах и соли в блюда нужно добавлять поменьше, а ещё лучше готовить без неё вообще. Это будет только полезнее. А пить нужно много, но не всё. Газировки, сладкие компоты и даже чай или кофе, в которые вы набухали несколько ложек сахара, — в чёрном списке. Пить их нужно несладкими, идеальны просто вода и кисловатые ягодные соки без добавления сахара.