Чтобы избежать случаев гипотермии в условиях низких температур, полиция выступила с рядом рекомендаций:

- одевайтесь тепло, носите легкую, водонепроницаемую одежду;

- одевайте на детей несколько рядов одежды, соответственно погоде;

- избегайте длительного воздействия низких температур и пребывания в открытых, ветреных местах, таких как вокзалы, рынки и т.д.;

- старайтесь, чтобы одежда оставалась сухой, поскольку организм теряет тепло быстрее, если кожа влажная от дождя, снега или пота;

- чтобы предотвратить обезвоживание, пейте в больших количествах горячие напитки (чай с молоком), но без кофеина;

- избегайте употребления алкоголя, который способствует потере тепла;

- будьте внимательнее к пожилым соседям, окажите им необходимую помощь или уведомите местные власти о том, что нужна помощь;

- окажите первую помощь лицам, находящимся в бессознательном состоянии на улице, и информируйте о них полицию и медицинские учреждения по экстренным номерам телефонов;

- немедленно сообщайте о любом случае исчезновения несовершеннолетних или бегства из дома для принятия срочных мер по их выявлению.

Полиция призывает следовать перечисленным рекомендациям, а при необходимости вызвать экстренную помощь по телефону 112.