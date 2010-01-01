Полиция советует, как уберечься от переохлаждения
Чтобы избежать случаев гипотермии в условиях низких температур, полиция выступила с рядом рекомендаций:
- одевайтесь тепло, носите легкую, водонепроницаемую одежду;
- одевайте на детей несколько рядов одежды, соответственно погоде;
- избегайте длительного воздействия низких температур и пребывания в открытых, ветреных местах, таких как вокзалы, рынки и т.д.;
- старайтесь, чтобы одежда оставалась сухой, поскольку организм теряет тепло быстрее, если кожа влажная от дождя, снега или пота;
- чтобы предотвратить обезвоживание, пейте в больших количествах горячие напитки (чай с молоком), но без кофеина;
- избегайте употребления алкоголя, который способствует потере тепла;
- будьте внимательнее к пожилым соседям, окажите им необходимую помощь или уведомите местные власти о том, что нужна помощь;
- окажите первую помощь лицам, находящимся в бессознательном состоянии на улице, и информируйте о них полицию и медицинские учреждения по экстренным номерам телефонов;
- немедленно сообщайте о любом случае исчезновения несовершеннолетних или бегства из дома для принятия срочных мер по их выявлению.
Полиция призывает следовать перечисленным рекомендациям, а при необходимости вызвать экстренную помощь по телефону 112.