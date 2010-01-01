Говорят, что баня – это небезопасное и рискованное для здоровья мероприятие, тем более для немолодых людей. Как надо правильно париться, чтобы не навредить здоровью?

Тепловой стресс, который мы испытываем в парилке, может принести организму как пользу, так и вред. Весь вопрос в дозе! Поэтому, посещая баню, не экстремальничайте: ваша задача – лишь слегка встряхнуть организм, а не довести его до перегрева и истощения.

Давайте разберёмся, как же надо правильно париться.

Перед баней

Не парьтесь голодным или сразу после обильной еды. Лучше умеренно поесть не позднее, чем за 2 часа до посещения парной.

Избегайте курения, приёма алкоголя, кофе, крепкого чая, энергетических напитков, большинства лекарственных средств (подробности уточните у своего лечащего врача).

Постарайтесь закончить физическую работу и предварительно отдохнуть не менее 20–30 минут.

Как часто можно ходить в баню?

Перед тем как идти париться, примите тёплый душ и вымойтесь с мылом. Затем тщательно вытритесь: входить в парную нужно с сухой кожей. Не стоит мазать кожу жирным кремом – это блокирует потоотделение и может привести к перегреву в парной.

Нетренированным парильщикам полезно сделать тёплую ванночку для ног на 5 минут. Она поможет подготовить организм к тепловой нагрузке.

За 5–10 минут до посещения парной выпейте 2 стакана (400 мл) слабоминерализованной без газа или чистой воды. А вот лимонад, квас, соки и т. п. можно будет употреблять лишь через полчаса после полного окончания банной процедуры.

Снимите с себя металлические украшения, очки и контактные линзы. Желательно париться без одежды, в том числе не оборачиваясь в простыни и полотенца. При необходимости используйте только лёгкие ткани из натурального хлопка.

В бане

Не посещайте парную в одиночку: даже здоровые люди могут неожиданно потерять там сознание или получить ожог.

Заядлые любители бани могут начинать париться на любом уровне полков. Нетренированным, пожилым и детям лучше начать с нижнего или среднего. Перебираться выше можно лишь после того, как вы привыкнете к жару, в среднем через 2–3 минуты после захода.

В парной не рекомендуется всё время стоять или сидеть, свесив ноги вниз. Лучшее положение – сидя, отклонившись назад, с ногами на полке. Расслабьте мышцы: любая физическая активность в бане противопоказана. За две минуты до выхода из парной сядьте вертикально и подвигайте стопами ног.

Вспотели? Отлично! Не стирайте выступающий пот (кроме лица). Только естественное испарение влаги с кожи способствует нормальной теплоотдаче организма.

Плеснуть воды на каменку можно после того, как вы вспотеете в первый раз (обычно с 5–8‑й минуты нахождения в парной). Горячий пар вызовет вторую волну интенсивного потоотделения, которая длится 1–2 минуты. Нетренированным парильщикам, пожилым, детям и людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями поддавать парку не стоит вообще.

Массировать тело веником или мочалкой лучше в самом начале парения – до того как вы вспотели. Это поможет улучшить периферическое кровообращение, раскрыть поры и удалить лишний жир с кожи, улучшить теплоотдачу организма. Массаж может проводиться и до посещения парной – после принятия душа. А вот обмахиваться веником или полотенцем в парной с целью усилить температурный эффект бани можно только после того, как вы вспотели. При этом ни веник, ни полотенце по возможности не должны касаться тела.

Общее время пребывания в парной не должно превышать 10 минут (15 – для полностью здоровых людей) или длиться до первых признаков дискомфорта. Максимальное количество заходов в парную – 3 за одно посещение бани.

После бани

Основное правило: после каждого выхода из парной необходимо охладиться в течение не менее 15 минут. Полезно выпить 1 стакан (не более) минеральной воды без газа комнатной температуры или простой воды.

Рецепты для бани: как сделать пар лечебным

Варианты отдыха после каждого захода в парную могут быть разными – выбирают их по собственному самочувствию. В любом случае, выйдя из бани, надо 2–3 минуты провести в помещении с комнатной температурой или подышать на открытом воздухе (если там не слишком холодно). После этого здоровые любители бани могут себе позволить облиться ледяной (4 °C) водой (из ведра или из душа) либо окунуться в холодную воду (бассейн) или в снег. Пожилым или нетренированным людям, а также беременным женщинам и детям вместо этого стоит просто принять душ комнатной температуры. И наконец, надо отдохнуть ещё 10–15 минут, прежде чем снова идти в парную.

После полного завершения банной сессии рекомендуется спокойный отдых в течение 30–60 минут. Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями в это время лучше полежать. Приступать к еде рекомендуется не раньше чем через час после выхода из бани.

Лёгкого вам пара!

Важно!

Сразу после выхода из парной окунаться в холодную воду или снег нельзя!