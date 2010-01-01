Нынешняя ранняя зима с обилием снега сбила биологические часы многих млекопитающих, которые залегают в спячку с первыми холодами. Правда, биологи считают, что природа все равно возьмет свое и ранний отбой компенсируется более ранним подъемом. Так что можно предположить, что весна в этом году будет ранняя.

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВА

Процесс погружения животных в состояние анабиоза ученые изучают уже не одно десятилетие. Известно, что среди млекопитающих дольше всего без еды в состоянии спячки могут прожить ежи – 236 дней, байбаки – 210 и медведи – 180. По словам ученого из Кентского университета Льюиса Дарнелла, «в организме млекопитающих заложены гены для спящего режима, поэтому задача исследователей при изучении данного феномена сводится к тому, чтобы определить, как они работают». Известно, что во время спячки у зверей замедляются обмен веществ, сердцебиение, снижается температура тела. Понимание процессов, происходящих в организме животных, должно помочь при подготовке человека к длительным космическим полетам, например, на Марс.

Для «отключки» животных использовались самые разные вещества, но большая часть протестированных, например, монооксид углерода или сероводород (H2S), в большой концентрации оказывались настоящими ядами. Они полностью подавляли способность клеток поглощать кислород. Чтобы определить, в частности, пограничную дозу сероводорода, проводились исследования на грызунах.

Погружение в сон начинали с использования небольших доз, с тем чтобы подобрать условия обратимости анабиоза. Для этого ученые поместили мышей в герметичную камеру, содержащую сероводород в концентрации 80 миллионных долей, и обнаружили, что количество углекислого газа, выдыхаемого мышами, уменьшилось втрое в течение первых пяти минут, а температура тела начала падать. Животные перестали двигаться и, казалось, впали в кому.

Через несколько часов интенсивность метаболизма, если судить по количеству выдыхаемого углекислого газа, упала у них в 10 раз. Частота дыхания уменьшилась до 10 вдохов в минуту (при 120 в нормальных условиях). Постепенно охлаждая камеру, в которой находились животные, ученые добились снижения температуры их тела с 37 до 15 градусов. Кстати, аналогичная зависимость температурных значений тела от температуры внешней среды наблюдается и у животных, впадающих в зимнюю спячку, – температура тела примерно на два градуса выше уличной. В итоге под воздействием сероводорода подопытные мыши превратились из теплокровных существ в холоднокровных, что и происходит с животными в естественных условиях во время спячки. Через шесть часов всех мышей благополучно вернули к нормальной жизни и провели серию экспериментов, чтобы проверить, появились ли у животных какие-нибудь функциональные или поведенческие отклонения. Обнаружилось, что все грызуны вернулись в нормальное состояние.

Однако прежде чем можно приступать к изучению вопроса о возможности погружения человека в анабиоз с помощью сероводорода, ученым еще предстоит ответить на многие вопросы, и самый главный из них – способен ли человек переходить в это состояние. Например, есть точные данные, что он может обходиться без кислорода в течение нескольких часов. В частности, это подтверждает история спасения одной норвежской лыжницы, которая провалилась в ледяную воду и провела под водой более часа. Когда спасатели обнаружили женщину, она находилась в состоянии клинической смерти – не дышала, у нее не прощупывался пульс, температура упала до 14 градусов. Реанимационные процедуры заняли девять часов и закончились успехом: женщина полностью выздоровела.

Бит Уолпот из Бернского университета проанализировал 32 похожих случая гипотермии, при которых температура тела пострадавших опускалась до 17–25 градусов. Причем многие спасенные в момент обнаружения спасателями не подавали никаких признаков жизни, однако почти половина пострадавших – 15 человек – полностью оправились от травм и шока. В момент обнаружения они не дышали, концентрация кислорода в тканях была очень низка. Такие факты наводят на мысль, что клетки человека тоже обладают способностью обратимым образом замедлять или останавливать свою активность в ответ на неблагоприятные условия. Но почему одни люди при этом выживают, а другие – нет? Ответив на этот вопрос и сопоставив механизмы естественного перехода в состояние анабиоза и искусственной гибернации, возможно, ученым удастся подтвердить, что способность погружаться в состояние «между жизнью и смертью» заложена в самом организме человека.

Источник: trud.ru