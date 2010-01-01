Не секрет, что многие вещества эффективнее работают не по отдельности, а в сочетании. Так и некоторые продукты питания, съеденные вместе, поддерживают молодость и здоровье в несколько раз эффективнее, чем если их употреблять по одному!

Правда, некоторые сочетания продуктов, которые встречаются в рецептах, кажутся на первый взгляд странными. Но, попробовав, понимаешь, что это не только полезно, но и вкусно. Поэтому, выбирая, что приготовить на ужин или обед, рискните вместо своих традиционных блюд сделать что-то необычное.

От старости и онкологии

Оказывается, блюда из свинины, которые так любит сильный пол, тоже вполне могут считаться омолаживающей и даже антиканцерогенной пищей. Правда, имеется в виду не жирный шашлык, а только постная свинина (например, окорок). Особенно хорошо, если мясо было потушено с брокколи или цветной капустой. Такая свинина богата микроэлементом селеном – важнейшим антиоксидантом, предотвращающим развитие опухолей. А соединения серы, которыми изобилуют названные виды капусты, более чем в 10 раз повышают активность селена.

От анемии

Нехватка железа для выработки гемоглобина приводит к хронической усталости и потере работоспособности. Предотвратить ее можно, совмещая богатую железом пищу с витамином С, который помогает организму наилучшим образом использовать это самое железо. Что именно приготовить? В первую очередь говядину и субпродукты. Для наилучшей усвояемости их следует употреблять с помидорами и сладким перцем либо дольками цитрусовых, причем лучше в свежем или слегка запеченном виде. Длительное тушение овощей и фруктов разрушает витамин С.

Для остроты зрения

Для этого необходимо сочетать витамин Е с витамином С. Первый предотвращает возрастную дистрофию сетчатки, второй усиливает его антиоксидантный и антиканцерогенный эффекты. А совмещаются эти вещества в таких блюдах, как картофель с растительным маслом или фруктовый салат с цитрусовыми, орехами и семечками.

От инсульта и атеросклероза

Моно- и полиненасыщенные жирные кислоты (включая всем известные омега‑3) снижают «плохой» холестерин и укрепляют стенки сосудов, тем самым уменьшая риск развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Их эффект может значительно усилить малоизвестный витамин К, который предотвращает образование тромбов в кровеносном русле. Чтобы получить полезное сочетание этих двух веществ, попробуйте капусту (включая брокколи) – источник витамина К – сочетать с растительным маслом холодного отжима или семечками (полезные жиры).

Другие не менее полезные для сосудов вещества – бета-глюканы и флавоноиды. Первые – это особая форма углеводов, снижающая воспалительные процессы в стенках сосудов, вторые – биологически активные вещества из растений, которые защищают от грибков, вирусов и опять-таки воспалений. Оптимальное для нашей сердечно-сосудистой системы сочетание можно получить из… овсянки с яблоками! Разумеется, имеется в виду не быстрорастворимая каша из пакетика, а полноценно сваренные хлопья.

От простуд и вирусов

Витамин А плюс цинк плюс легко усвояемый протеин – натуральное сырье для производства иммунных клеток, необходимых для борьбы с инфекциями. Лидер по содержанию витамина А – морковь, богатая бета-каротином – биологическим предшественником витамина А, за счет которого человек получает 60% его суточной нормы. Ну а лучший источник цинка и легко перевариваемого белка – курица, желательно без кожи. Так что готовьте курицу с морковью – тушите, запекайте.

По материалам интернет-СМИ