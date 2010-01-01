Согласно базе данных Национального агентства занятости на 11 сентября 2017 года в Молдове насчитывалось 10648 вакансий. В основном требуются люди без высшего образования.

Большинство из вакансий открыто в Кишиневе, Бельцах и Кагуле, а меньше всего в Глодянах (52 места), передает tv8.md.

2227 вакансий (20%) доступны для лиц с высшим образованием. Большинство из них в секторе образования (более 400 человек). В основном требуются воспитатели в детские сады и учителя в гимназии. Более 200 мест свободны в секторе здравоохранения, где нужны медсестры и врачи.

Для людей со средним образованием и для неквалифицированных рабочих Национальное агентство занятости предлагает 8421 вакансию, это 80% от общего числа.

Большинство запросов поступило из текстильной и швейной промышленности, там требуются более двух тысяч человек. Так же нужны работники в сфере сельского хозяйства.

Соискатели могут обращаться в Агентства по трудоустройству или получить информацию на сайте организации.