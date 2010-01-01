Организация по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM) подписала контракты о предоставлении безвозмездного финансирования с 44 новыми участниками Программы по привлечению денежных переводов в экономику Молдовы «PARE 1+1».

Общая сумма выделяемых им грантов составит 8,42 млн. леев, что поможет привлечь в экономику инвестиции трудовых мигрантов в сумме 24,34 млн. леев, передает NOI.md.

По сообщению ODIMM, согласно оценкам, благодаря внедрению инвестпроектов отобранными для получения грантов компаниями, созданными трудовыми мигрантами или их родственниками, в стране будет открыто более 130 новых рабочих мест, в том числе 52 – для женщин.

По месту размещения предприятия новых бенефициаров программы «PARE 1+1» локализованы в 21 районе страны, при этом шесть из общего числа компаний работают в мун. Кишинев, а 38 – в сельской местности.

Анализ происхождения денежных переводов показывает, что 44 новых участника программы «PARE 1+1» инвестируют в развитие бизнеса денежные переводы, полученные в результате работы в 15 странах мира: Италия – 13 бенефициаров, Россия – 12, Германия – 3, США – 3, Испания – 2, Великобритания – 2, Австралия, Израиль, Франция, Мальта, Новая Зеландия, Румыния, Португалия, Швеция и Таиланд – по одному бенефициару.

Из общего числа одобренных новых заявок на безвозмездное финансирование в рамках «PARE 1+1», 68% компаний открыты в области сельского хозяйства, 23% предприятий заняты в сфере предоставления услуг, а еще 9% – в перерабатывающей промышленности.

Всего с начала 2017 года подписано 70 контрактов на финансирование в рамках Программы «PARE 1+1» на сумму 14 млн. леев.

Программа PARE 1+1 направлена на мобилизацию человеческих и финансовых ресурсов молдавских трудовых мигрантов для обеспечения устойчивого экономического развития Молдовы путем стимулирования создания и развития малых и средних предприятий за счет мигрантов и получателей денежных переводов. Программа работает по правилу 1+1, таким образом, чтобы каждый инвестированный из денежных переводов лей был дополнен еще одним леем в виде гранта в рамках Программы. Бенефициарами гранта могут быть рабочие мигранты, граждане Молдовы, и бенефициары денежных переводов – родственники первой степени.

Источник: noi.md