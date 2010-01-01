Всего было подано более 13 тыс. заявлений о приеме в 17 государственных и 11 частных вузов страны. По информации приемной комиссии, на 4,9 тыс. бюджетных мест подано более 12 тыс. заявлений, а в частные — более 1,2 тыс. заявок на 2,3 тыс. запланированных мест.

В государственные вузы наибольшее число заявлений относительно количества бюджетных мест подано в Академию экономических знаний, Госуниверситет медицины и фармации им. Николае Тестемицану, Госуниверситет физического воспитания и спорта, Молдавский госуниверситет, Технический университет Молдовы и Молдавский государственный аграрный университет. В университеты педагогического профиля наибольшее число заявлений подано в Бельцкий госуниверситет им. Алеку Руссо, Тираспольский госуниверситет и Государственный педагогический университет им. Иона Крянгэ.

Среди наиболее востребованных специальностей — бухучет, финансы, медицина, право, специальности в области информационно-коммуникационных технологий, архитектура, электроэнергетика, журналистика, автомобилестроение, ветеринария, физиотерапия, технология и управление общественным питанием, биомедицинская инженерия.

После публикации окончательных результатов университеты объявят, сколько мест осталось свободными, а затем пройдут дополнительные вступительные сессии.

А в это время

Обнаружены серьезные нарушения в организации зачислениия в МолдГУ

Совет ректоров Республики Молдова обнаружил ряд серьезных нарушений в организации процесса приема на 2017-2018 учебный год в Молдавском государственном университете, сообщает Noi.md.

По данным Совета ректоров, учреждение прибегло к незаконным методам для привлечения студентов к учебе, а в результате университеты, участвующие в процессе зачисления, были поставлены в неравные условия. Совет предупреждает, что до начала кампании приема, Молд.ГУ отправил претендентам по электронной почте поздравления в связи с зачислением на учебу, даже если, согласно приказу Министерства просвещения, подача документов для участия в конкурсе по зачислению должна была начинаться 24 июля, одновременно во всех университетах.

В то же время Совет ректоров обвиняет учреждение, что оно издало приказ о приеме на учебу с финансированием из бюджетных средств Молд. ГУ, куда были включены около 660 человек, из-за чего претенденты на учебу отозвали свои документы из других университетов. Эта практика противоречит действующему законодательству, предупреждает Совет.

Заявители считают эти действия Молд.ГУ незаконными, противоречащим принципам этики и коллегиальности, которые повлияют отрицательно на образовательную систему Молдовы в целом. По мнению учреждения, единственной целью этих мер была привлечение студентов, которые выбрали другие университеты.

В контексте этих заявлений Совет ректоров требует у государственных учреждений принять меры в целях установления законности этих действий, финансовых средств, из которых будут покрыты расходы за обучение большого количества людей, зачисленных без внесения оплаты за учебу.