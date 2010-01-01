На будущей неделе начнется зачисление в университеты. Как сообщают в администрации вузов, стоимость контрактов в новом учебном году осталась неизменной, сообщает рublika.md.

За год обучения в университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану придётся заплатить примерно 30 тысяч лей. Контракт на медицинском факультете стоит 28 тысяч, на фармацевтике - 29200, а на стоматологии - почти 30,5 тысячи.

В Государственном университете Молдовы год обучения на факультете права обойдётся в 10 тысяч, обучение иностранным языкам - в 7 тысяч, а контракт на факультете математики и информатики стоит до 6 тысяч лей.

А в Академии экономических знаний контракт на факультете бизнеса и управления достигает почти 9 тысяч лей. Обучение на факультете общей экономики обойдётся в 8600 лей, на финансах - в 6 тысяч.

За год обучения в Техническом университете Молдовы на факультете градостроительства и архитектуры придётся заплатить до 11 тысяч, на факультете информатики – 9 тысяч, энергетики и электроэнергии – 8,5 тысячи лей.

Дешевле всего контракты стоят в педагогическом университете. На факультете психологии - 5800, изобразительного искусства - 5600, истории и географии - 5300 лей.

Подать документы на зачисление в вузы абитуриенты могут подать с 24 по 31 июля.