Проект закона об изменении Трудового кодекса, утвержденного в конце июня правительством, может привести к социальным рискам. Об этом сказано в исследовании ассоциированного эксперта ИРСИ Viitorul Адриана Лунгу, передает IPN.

Автор отмечает, что признание утратившим силу положения, согласно которому по истечении срока действия коллективного договора он продолжает действовать до заключения нового договора, продвигает только интересы работодателей. А удаление положения о ведении работодателем книги учета трудовых договоров приведет к недекларированию трудовых отношений.

В исследовании отмечено, что, оставляя на усмотрение работодателя подписание или неподписание приказа о приеме на работу, авторы проекта продвигают незаконный труд, выплату заработной платы в конвертах и нарушение норм безопасности труда. Неподписание приказа создаст препятствия в установлении и рассмотрении несчастных случаев на производстве.

По словам Адриана Лунгу, распространение на все категории работников такого основания для увольнения, как серьезное неисполнение обязанностей даже один раз, неоправданно. Эксперт считает дискриминационным положение о найме на работу пенсионеров на определенный срок: «Отсутствие соответствующего штата работников, невыдача приказа об увольнении, отсутствие регистрации индивидуальных трудовых договоров может способствовать и неуплате подоходного налога, сокращению отчислений в бюджет государственного социального страхования и на медицинские нужды. Эти действия наносят ущерб государству».

Присутствующий на дискуссиях в рамках презентации исследования вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук заявил, что положения, предложенные министерством труда, продвигают интересы работодателей. При разработке проекта не учитывались позиции профсоюзов. «Эти предложения укрепляют права работодателей за счет снижения гарантий работников», - отметил Серджиу Саинчук.

Присутствующая на дебатах председатель парламентской Комиссии по социальной защите и семье Оксана Доменти сказала, что проект закона находится на рассмотрении в парламенте. По словам депутата, такие выводы сделали и члены комиссии, которые серьезно обсудили положения документа. Депутат считает, что будет трудно для членов комиссии разработать ноту, потому что не существует компромисса между профсоюзами, патронатами и правительством. Оксана Доменти отметила, что проект может быть обсужден в первом чтении уже на этой неделе, а результаты исследования ИРСИ будут обсуждаться, чтобы предложить их в качестве поправок ко второму чтению.