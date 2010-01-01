Министерство просвещения создаст рабочую группу, которая проверит, соответствуют ли тесты на степень бакалавра учебной программе. Как передает «ИНФОТАГ», об этом говорилось во вторник на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.



Как передает «ИНФОТАГ», зампредседателя комиссии, депутат от Партии социалистов Влад Батрынча сказал, что почти 100% выпускников гимназий сдают экзамен по математике, тогда как на экзамене по бакалавру - только половина выпускников лицейского курса.



«Многие учителя математики говорят, что тесты по предмету не соответствуют учебной программе. Также жалуются и те, кто повторно делает попытку сдать экзамен, они говорят, что тест полностью отличается от того, который был в прошлом году», - возмутился он.



Директор Национального агентства по куррикулуму и оценке Анатол Топалэ уверен, что тест по математике соответствует учебной программе. Статистика показывает, что 82% выпускников лицеев успешно сдают экзамен.



«Проблема в том, что в общем количестве кандидатов на степень бакалавра 20% - провалившие тест в прошлом году, и еще 20% – учащиеся колледжей. Статистика такова, что в лицеях 85% детей сдают все экзамены, в колледжах только 48%, а среди тех, кто пришел повторно, - 18%. При этом условия сдачи экзамена на бакалавра - более объективные и серьезные, чем по окончании девятого класса», - пояснил он.



По словам замминистра просвещения Лилии Поголша, проблема учащихся колледжей в том, что помимо школьной программы, они изучают и профессиональные предметы.



Она отметила, что серьезной проблемой организации экзаменов на бакалавра является то, что составлением тестов, первой проверкой, перепроверкой в результате апелляции и оцениванием работ после повторного экзамена занимается одна и та же комиссия.



Поголша также считает, что система конвертирования набранных баллов в оценку - субъективна, сейчас для получения пятерки необходимо набрать 25% возможных баллов. Более справедливо и научно оценивать работы на основе общих результатов всех кандидатов.