Аренда учебников в новом учебном году обойдётся учащимся 10-ых и 11-ых классов дешевле. Снижение цен объясняется тем, что книги не новые. Ученикам лицеев с преподаванием на русском языке учебники по-прежнему обходятся дороже, чем лицеистам, обучающимся на румынском языке.

В новом учебном году десятиклассники из румынских лицеев заплатят за аренду учебников 64 лея - на шесть дешевле, чем годом ранее. Учащимся 11-ых классов аренда обойдётся в 89 леев - на 25 меньше. А вот двенадцатиклассникам придётся заплатить за учебники 105 леев. Изменилась стоимость аренды учебников и для русскоязычных учащихся.

Так, десятиклассники заплатят за книги 90 леев. Учащимся 11-ых классов они обойдутся в 131 лей, на 25 дешевле, чем в прошлом году. А вот для 12-классников учебники подорожали на 27 леев. Бесплатной будет аренда учебников для учащихся гимназических классов. Ранее Конституционный суд постановил, что взимание платы за аренду учебников с учащихся начальных и средних классов незаконно.