Молодые люди, находящиеся в поиске работы, могут сегодня посетить Ярмарку вакансий, которая открылась в Кишиневе.

VII ярмарка организована по инициативе Национального агентства занятости населения (НАЗН) под эгидой Министерстве труда, социальной защиты и семьи, Министерства молодежи и спорта и Министерства просвещения.

Министр просвещения Корина Фусу сказала на открытии мероприятия, что «трудоустройство молодежи – одна из проблем министерства, которую оно пытается решать путем изменений учебных программ профессионального образования. Молодежь должна всегда быть в контакте с работодателями, поэтому мы активно продвигаем дуальное образование», — заявила Фусу.

Ярмарка предоставляет возможность молодым людям ознакомиться с учебными заведениями и предложениями о работе компаний, банков и госучреждений. В ходе мероприятия желающие могут подать резюме и принять участие в первом интервью.

В ярмарке участвуют 16 профессионально-технических учебных заведений, четыре центра при университетах и около 50 работодателей, предлагающих более 1700 рабочих мест.

По данным НАЗН, в настоящее время в Молдове насчитывается более 26 000 безработных и 10 500 вакансий, из которых 3700 в столице. Большинство вакансий в легкой промышленности, торговле и ИТ-сфере.