





Чтобы привлечь молодежь на педагогические факультеты и решить проблему нехватку учителей министерство просвещения внесло поправки в регламент для поступающих в ВУЗы на 2017 г.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве, кандидат на обучение педагогическим специальностям сможет даже обучаться бесплатно при наличии рекомендационных писем преподавателей оканчиваемого учебного заведения или если он из семьи педагогов, да еще и получить общежитие.



Кроме того, также на это могут рассчитывать победители национальных и международных олимпиадах, включая спортивные соревнования.



В этом году регламент разрешает подачу документов на поступление даже доверенным лицом абитуриента, при наличии у него доверенности. Изменение внесено по просьбам граждан для упрощения процедуры подачи документов об образовании.



Регламент сохранил 15% бюджетных мест для абитуриентов, относящихся к социально-уязвимой группе, стандартный набор документов и возможность подавать документы одновременно в несколько ВУЗов и на различные специальности.



Кандидаты, желающие получить второе образование, не могут занимать бюджетные места и обязаны предоставить диплом о получении первого высшего образования.



Приемная комиссия в 2017 г. будет работать с 24 июля по 9 августа.



Справка "ИНФОТАГ": В этом году экзамены на степень бакалавра будут сдавать более 19 тыс. выпускников. Экзаменационная сессия пройдет 2-20 июня. Как и в предыдущие годы, она пройдет под видеонаблюдением.



