



Но строго ограниченно и и организованно

Национальный банк Молдовы объявил о проведении 6 и 7 июня дней открытых дверей. Правда, желающим посетить главное финансовое учреждение Молдовы удастся увидеть немного. Им покажут лишь выставочный зал и проведут короткую презентацию на банковско-финансовую тему. При этом, нужно предварительно сообщить о своем намерении, чтобы быть зарегистрированными в списках и включенными в экскурсионные группы. Поскольку в дни "открытых" дверей в НБМ будут впускать только включенных в списки и только организованно группами в 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 и 16.00.

