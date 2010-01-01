

Школьную программу в Молдове может пополнить новый предмет - "Основы интеллектуальной собственности", однако его изучение будет на факультативной основе. Предмет предложило Государственное агентство по интеллектуальной собственности (AGEPI) еще в 2016 г, инициативу проверил Национальной совет по учебным программам, и одобрило министерство просвещения.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в AGEPI, целью дисциплины является распространение знаний об интеллектуальной собственности среди учащихся, развитие практических навыков в этой области, повышение осведомленности о важности соблюдения интеллектуальных прав и о негативном влиянии подделок и "пиратства" на экономику.



Факультативный курс является частью гуманитарного учебного плана и предназначен для 10-12 классов с реальным и гуманитарным профилем. Продолжительность курса составляет 34 академических часа в учебном году.



В ходе курса ученики узнают о концепции интеллектуального права, защите объектов промышленной собственности, а также об управлении и эксплуатация объектов интеллектуальной собственности и о борьбе с "пиратством".



Желающие изучать предмет в новом учебном году должны выбрать его из списка факультативов, который будет опубликован на сайте министерства просвещения.



