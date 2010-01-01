



Бесплатное дистанционное обучение румынскому языку предлагает национальная Ассоциация европейских тренеров в Молдове.



Как сообщила "ИНФОТАГ" программный координатор Ассоциации Адриана Бенюк, цель программы - предоставить равные шансы языковой подготовки для всех граждан Молдовы. "Программа позволяет бесплатно изучать румынский язык в любой точке страны. Она рассчитана на 525 участников, как начинающих, так и владеющих языком. Обучение осуществляется при помощи компьютера и выхода в интернет",- сказала она.



Представители нацменьшинств, занимающиеся волонтерской деятельностью в неправительственных организациях или молодежных центрах, моложе 35 лет могут принять участие в конкурсе по отбору участников на бесплатное обучение румынского языка. Заявки принимаются на invat.antem.org до 20 мая.



Участники программы получат сертификаты, подтверждающие уровень владения языком по истечению полугодового обучения.



Справка "ИНФОТАГ": Национальная Ассоциация европейских тренеров в Молдове - неправительственная организация, предоставляющая услуги по обучению государственному языку различным категориям участников.



