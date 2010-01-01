





В Приднестровье поставлен печальный рекорд по несчастным случаям на производстве. За четыре месяца на рабочих местах погибло шестеро человек, в том числе четыре - в апреле. В связи с этим в Тирасполе провели общереспубликанскую конференцию по охране труда. Говорили о том, что руководству предприятий следуют особо внимательно следить за безопасностью на производстве. За четыре месяца 2017-го в стране поставлен печальный рекорд по несчастным случаям. Начальник инспекции охраны труда Владимир Ворона отметил, что в 2016 г. производственный травматизм резко пошел на убыль. "Но это мина замедленного действия", - предупредил он, отметив, что устаревшее производственное оборудование и игнорирование требований техники безопасности представляют серьезную угрозу здоровья и жизни трудящихся.

