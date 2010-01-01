



Новая концепция реформы системы оплаты труда в бюджетной сфере, разработанная минтруда, должна быть обсуждена со всеми заинтересованными сторонами, доработана и представлена на утверждение правительству до конца мая.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в кабмине, такое поручение дал накануне премьер-министр Павел Филипп, после обсуждения проекта на заседания рабочей группы, специально созданной для этой цели.



Он подчеркнул, что существующая система оплаты труда вызывает оправданное недовольство со стороны некоторых категорий работников государственного сектора, так как она является фрагментированной, неравной и с разными подходами от одной категории к другой.



"Не случайно, первое распоряжение, которое я лично подписал в этом году, относится именно к созданию рабочей группы по вопросам реформирования системы оплаты труда. На протяжении многих лет, изменения для определенных категорий осуществлялись популистски и непрозрачно, подрывая целостность и жизнеспособность системы оплаты труда. По этим причинам мы потребовали разработать новую концепцию системы оплаты труда в бюджетной сфере - единую и справедливую", - сказал Филип.



Авторы концепции, представившие документ, сообщили, что реформа направлена на повышение справедливости и последовательности системы оплаты труда, чтобы должностной оклад соответствовал занимаемой должности; на упрощение системы оплаты труда за счет увеличения доли должностного оклада от общей зарплаты; на применение принципов системы оплаты труда в зависимости от достижений и опыта.



По их мнению, новая система оплаты труда будет равномерной и последовательной, с учетом полученных достижений в труде.



Премьер положительно оценил концепцию, высказался за ее доработку и принятие - во благо работников бюджетной сферы.



