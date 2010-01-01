Начиная с 1 мая 2017 года минимальная гарантированная зарплата в реальном секторе экономики будет увеличена до 2380 леев в месяц, сообщает Noi.md.

Соответствующий проект решения был одобрен сегодня на заседании правительства. Указанная сумма была исчислена для полного рабочего дня – в среднем 169 часов в месяц. Таким образом, работодатели из реального сектора экономики не смогут предложить зарплату меньше чем 14,09 леев в час. В настоящее время уровень оплаты установлен в сумме 2100 леев ежемесячно или 12,43 леев в час.



Минимальная гарантированная зарплата в реальном секторе пересматривается ежегодно правительством в соответствии с Законом об оплате труда. Корректировка производится на основе ежегодного роста суммарного индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне. В случае уровня инфляции в 6,4% и темпов роста производительности труда на национальном уровне в 6,9% в 2016 году, повышение для текущего года составляет 13,3%.