Евросоюз объявил конкурс грантов: местные власти Молдовы могут получить до 600 тыс.евро на реализацию проектов
Евросоюз объявил грантовый конкурс для стран Восточного партнерства в поддержку новой инициативы - "Мэры за экономический рост" (M4ЭР).
Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт программы, инициатива призвана оказать поддержку муниципалитетам на местном уровне, чтобы они стали активными посредниками для экономического роста и создания новых рабочих мест, путем развития своего потенциала и технических навыков в партнерстве с бизнесом и гражданским обществом.
Новая инициатива частично обязана успеху предыдущей программе "Соглашение Мэров", которая благодаря своему добровольному характеру, широкому участию и четким целям оказался очень успешным в регионе Восточного партнерства.
Цель конкурса - помочь городам внедрить в жизнь местные планы экономического развития в тесном сотрудничестве с бизнесом и гражданским обществом, в соответствии с принципами эффективного управления и финансовой дисциплины.
Основные задания: стимулировать развитие бизнеса и предпринимательства; улучшить бизнес-среду; облегчить доступ к финансовым ресурсам.
Общий бюджет проекта 9,5 млн. евро. Размер гранта - от 300 тыс. до 600 тыс. евро. За счет средств ЕС может покрываться до 90% стоимости проекта.
Проекты для финансирования принимаются до 31 мая.
Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт программы, инициатива призвана оказать поддержку муниципалитетам на местном уровне, чтобы они стали активными посредниками для экономического роста и создания новых рабочих мест, путем развития своего потенциала и технических навыков в партнерстве с бизнесом и гражданским обществом.
Новая инициатива частично обязана успеху предыдущей программе "Соглашение Мэров", которая благодаря своему добровольному характеру, широкому участию и четким целям оказался очень успешным в регионе Восточного партнерства.
Цель конкурса - помочь городам внедрить в жизнь местные планы экономического развития в тесном сотрудничестве с бизнесом и гражданским обществом, в соответствии с принципами эффективного управления и финансовой дисциплины.
Основные задания: стимулировать развитие бизнеса и предпринимательства; улучшить бизнес-среду; облегчить доступ к финансовым ресурсам.
Общий бюджет проекта 9,5 млн. евро. Размер гранта - от 300 тыс. до 600 тыс. евро. За счет средств ЕС может покрываться до 90% стоимости проекта.
Проекты для финансирования принимаются до 31 мая.