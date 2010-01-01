





Евросоюз объявил грантовый конкурс для стран Восточного партнерства в поддержку новой инициативы - "Мэры за экономический рост" (M4ЭР).



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт программы, инициатива призвана оказать поддержку муниципалитетам на местном уровне, чтобы они стали активными посредниками для экономического роста и создания новых рабочих мест, путем развития своего потенциала и технических навыков в партнерстве с бизнесом и гражданским обществом.



Новая инициатива частично обязана успеху предыдущей программе "Соглашение Мэров", которая благодаря своему добровольному характеру, широкому участию и четким целям оказался очень успешным в регионе Восточного партнерства.



Цель конкурса - помочь городам внедрить в жизнь местные планы экономического развития в тесном сотрудничестве с бизнесом и гражданским обществом, в соответствии с принципами эффективного управления и финансовой дисциплины.



Основные задания: стимулировать развитие бизнеса и предпринимательства; улучшить бизнес-среду; облегчить доступ к финансовым ресурсам.



Общий бюджет проекта 9,5 млн. евро. Размер гранта - от 300 тыс. до 600 тыс. евро. За счет средств ЕС может покрываться до 90% стоимости проекта.



Проекты для финансирования принимаются до 31 мая.



