

Прием заявлений на участие в первой части пилотной программы "Женщины в бизнесе" продлен до 30 апреля. Программа запущена Организацией по развитию сектора малых и средних предприятий (ODIMM).



Как сообщили "ИНФОТАГ" в ODIMM, более 350 женщин уже выразили желание принять участие в первой части экспериментальной программы, однако только 300 заявительниц пройдут курсы по предпринимательству, где их научат основам ведения бизнеса, а эксперты помогут участницам на всех этапах запуска своего дела.



Около 30% заявительниц планируют начать свое дело в сфере услуг, еще 30% хотят заниматься производством, а остальные планируют открыть бизнес в сфере сельского хозяйства, ремесла и туризма. Больше всего заявлений поступило от жительниц Кишинева - 70%. Почти 80% заявительниц закончили высшее учебное заведение, а 26% являются безработными.



Программа "Женщины в бизнесе" состоит из трех частей. Вторая часть доступна для предприятий, которые работают не менее двух лет и ими руководят женщины. Участницы могут рассчитывать на гранты для развития своего бизнеса. Третья часть доступна для уже развитых предприятий, которые планируют увеличить штат сотрудников, им окажут поддержку в продвижении товаров за рубежом.



