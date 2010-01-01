



Более 100 новых рабочих мест созданы в результате поддержки Евросоюзом молодых бизнесменов правого и левого берегов Днестра. Они получили финансирование своих предпринимательских идей в рамках Программы "Поддержка мер укрепления доверия".



Как передает агентство "ИНФОТАГ", финансовая поддержка более 30 молодых предпринимателей из Молдовы и Приднестровья ограничивалась суммами до 13,5 тыс. евро. С помощью этих денег были реализованы такие проекты как теплица для выращивания помидор, стоматологический центр, услугами которого теперь пользуются жители двух берегов Днестра.



"Евросоюз помог людям с обоих берегов Днестра реализовать на практике свои цели в бизнесе. Я уверен, что деловые связи и мосты, которые вам удалось установить, а также ваша дружба будут способствовать развитию ваших партнерских связей", - сказал Глава делегации Евросоюза в РМ, дипломат Пиркка Тапиола на итоговой встрече, посвященной завершению проекта.



