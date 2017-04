Согласно международному рейтингу по развитию IT-технологий, Молдова почти достигла среднего европейского уровня. Это один из основных выводов, сделанный по результатам ICT Summit 2017, который впервые прошел на площадке Центра по подготовке специалистов в сфере IT - Tekwill.



Как сообщили "ИНФОТАГ" организаторы саммита, в нем участвовали более 600 человек. Дискуссии шли по трем направления: IT в развитии, IT-технологии в образовании и start-up.



Замминистра информационных технологий и связи Виталие Тарлев отметил успехи в области приоритетных задач для IT развития, а именно проекты улучшения деловой среды посредством налоговых льгот для IT-компаний, внедрение закона об IT-парках, облегчение доступа к рынку труда квалифицированных кадров.



Президент Ассоциации IT-компаний Молдовы (АТIС) Ирина Стрэжеску сказала, что в 2017 г. ICT Summit 2017 не только изменил место проведения, но и стал более сконцентрированным на практических вопросах.



"В ходе саммита мы обсудили дополненную реальность и робототехнику в образовании, а также 3D печать. Неизменным осталось то, что ICT Summit 2017 был, есть и остается платформой обсуждения для всех заинтересованных сторон - правительства, бизнеса и международных партнеров", - отметила она.



Справка "ИНФОТАГ": Moldova ICT Summit впервые прошел в 2010 г. Центр по подготовке в области информационных технологий Tekwill открылся на территории Технического университета при поддержке правительства Швеции, USAID и министерства информационных технологий. В 2015 г. USAID предоставил на развитие проекта $2 млн., а в сентябре 2016 г. правительство Швеции выделило еще $2 млн.