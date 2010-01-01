



К смелому и активному созданию start-up на платформе Microsoft, получившей название IoT, менеджеров молдавских IT-компаний призвал представитель Microsoft Сергей Покровский.



Как передал корреспондент агентства "ИНФОТАГ" с проходящей в четверг международной конференции Moldova ICT Summit-2017, он сказал, что платформа Microsoft предоставляет широкие возможности для решения самых различных и актуальных для бизнеса задач и проблем.



"Мы не альтруисты, чтобы делать все это для start-up безвозмездно. Мы видим свою выгоду в том, что каждый успешный start-up, предлагающий то или иное решение, при продаже его заказчику, приведет к тому, что это решение будут куплено и получено вместе с нашей платформой и моделью", - отметил он.



Представитель Microsoft ознакомил участников Международной конференции Moldova ICT Summit-2017 с последними ее разработками, которые касаются такой актуальной задачи, как получение, обработка, анализ и хранения компьютерной информации, рассказав о так называемых "облаках информации".



Покровский обратил внимание на то, что в настоящее время наблюдается тенденция ухода компьютеров в телефоны, машины, другие устройства.



"Все это делает актуальной задачу соединения обширного объема информации в единую огромную сеть", - отметил Покровский, сказав, что платформа IoT позволит решать и эту задачу.