



Евросоюз предоставит Молдове 2 млн. евро на развитие системы интеллектуальной собственности.



Как передает "ИНФОТАГ", директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Октавиан Апостол сказал в среду на пресс-конференции по случаю старта проекта "Поддержка для обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности", что его основные цели заключаются в повышении эффективности внедрения и применения законодательства в интеллектуальной собственности.



"Мы стремимся улучшить законодательную базу, консолидировать ответственные учреждения и наладить между ними процесс обмена информацией, а также создать благоприятную среду для обеспечения соблюдения прав и защиты географических указателей", - сказал он.



По мнению советника по политическим вопросам Делегации ЕС в РМ Миндаугаса Качераускиса (Mindaugas Kacerauskis), этот проект - первый в области интеллектуальной собственности, запущенный с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации ЕС-РМ, что делает его особенным.



Заместитель генерального секретаря правительства Валентин Гузнак сообщил, что власти РМ заинтересованы в создании эффективной системы интеллектуальной собственности, поскольку она позволит развивать сектор производства, который непосредственно связан с эти видом права.



Справка "ИНФОТАГ": Проект по технической поддержке будет внедряться консорциумом, сформированным из экспертов Archidata (Италия), European Profiles(Италия) и Business and Strategies Europe (Бельгия). Все компании консорциума занимаются консалтингом в области государственного управления. Проект рассчитан до ноября 2018 г.