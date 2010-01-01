



Федерация профсоюзов образования и науки (FSES) не договорилась в пятницу, 17 марта, с правительством по поводу повышения зарплат педагогам, однако решила повременить с протестами и продолжить переговоры.



Как сообщил корреспонденту "ИНФОТАГ" один из участников переговорной группы от профсоюзов Серджиу Саинчук, следующая встреча намечена на 24 марта.



"Протесты пока не состоятся. Будем ждать реакции властей на следующем этапе переговоров",- сообщил он.



Как ранее сообщал "ИНФОТАГ", FSES прекратила переговоры с правительством 10 марта, и готовилось к новым протестам в связи с тем, что власти отказались выполнять основное требование профсоюзов - повысить зарплаты педагогам на 50%. Правительство согласно лишь на 10%, и то - с нового учебного года



