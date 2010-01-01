



Апелляционная палата Кишинева удовлетворила иск госпредприятия "Центральная типография", признав несостоятельность ее дебитора - государственного издательства Cartea Moldovei. Согласно судебному решению, возбужден его процесс несостоятельности и инициирована упрощенная процедура банкротства и роспуска. Дебитор обязан в пятидневный срок передать управление имуществом ликвидатору вместе с учредительными документами общества, протоколами общих собраний акционеров, сертификатом о государственной регистрации предприятия и документами, подтверждающими право общества на имущество. Ликвидатором упрощенной процедуры банкротства назначен Виталий Мамалигэ. У издательства - богатая история. Основано в марте 1925 под названием Госиздательство Молдавии в бывшей столице МАССР Балте. В 1929 г. переведено в Тирасполь, в 1940 г. - в Кишинев. В январе 1959 г. переименовано в издательство "Картя молдовеняскэ". Награждено орденом Дружбы народов (1975).



