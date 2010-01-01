



Одновременно в трех городах Молдовы открылись еще три информационных центра Евросоюза. Как передает агентство "ИНФОТАГ", их двери гостеприимно распахнулись в районных общественных библиотеках Хынчешть, Яловень и Кахула.



Открытие новых центров ЕС стало возможным в рамках пробной программы, осуществляемой в партнерстве с сетью Novateca. Данное сотрудничество дополнительно способствует модернизации общественных библиотек Молдовы, и идет на пользу как можно большему числу граждан республики.



С 2007 г. в РМ открыто и действуют 15 информационных Центров Евросоюза, три из которых не так давно также открылись в общественных библиотеках Кишинева, Теленешть и Страшень.



На церемонии открытия центров в четверг, 16 марта, сотрудник по политическим вопросам Делегации ЕС в РМ Екатерина Дороднова сказала, что благодаря им широкая публика получает доступ к различным информационным материалам. Они безвозмездно предоставляются Бюро публикаций Евросоюза, находящемся в Люксембурге (eubookshop.eu). По ее словам, все желающие также смогут получить доступ к информации и проконсультироваться со специализированной литературой, к примеру, об истории ЕС и правах человека, учебными пособиями для детей, специализированными журналами, международными договорами, картами и многим другим.



Справка "ИНФОТАГ": Novateca - программа, которая реализуется в Молдове при финансовой поддержке Фонда Bill и Melinda Gates в партнерстве с USAID. Ее цель - преобразование библиотек в современные центры для общения людей всех возрастов и интересов, безвозмездного получения информационных услуг. (Более подробно об этом читайте на сайте программы - www.novateca.md).



