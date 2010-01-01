





Проект "Поддержка защиты прав интеллектуальной собственности", финансируемый ЕС, стартовал в Молдове. Как передает агентство "ИНФОТАГ", первое заседание Комитета директоров проекта прошло в четверг в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI) Молдовы.



В заседании приняли участие представители министерства внутренних дел, министерства юстиции, Таможенной службы и Агенства по защите прав потребителей, а со стороны ЕС - члены Европейской комиссии в Молдове.



Директор AGEPI Октавиан Апостол отметил важность реализации проекта для улучшения защиты прав интеллектуальной собственности в Молдове и консолидации учреждений, ответственных за внедрение проекта. Эксперты представили общий план проекта, его структуру, общий план работ и предполагаемый результат.



Работа над Проектом по "Поддержке защиты прав интеллектуальной собственности в Молдове" началась еще в ноябре 2016 г., а его внедрение рассчитано на два года.