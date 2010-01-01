



Модуль "Развитие личности и профессиональная ориентация" стал обязательным для изучения в рамках предмета "Гражданское воспитание". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом шла речь в пятницу на семинаре, посвященном изменениям в дисциплине "Гражданское воспитание".



На семинаре отмечалось, что с нынешнего года учащиеся общеобразовательных, а также учреждений профессионального образования будут иметь возможность, при помощи модели, получить ответы на вопросы о будущей профессии.



"Мы хотим, чтобы учащиеся выбирали те профессии, которые востребованы на рынке труда и, следовательно, сократить число безработных", - сказала менеджер проекта "Центр образования в области предпринимательства и поддержки бизнеса" Лия Склифос.



По ее словам, материалы, подготовленные в рамках проекта, рассматривают несколько направлений профессиональной ориентации.



"Целью является сближение учащихся и системы образования в целом, к рынку труда. В рамках проекта "Пересмотр профессиональной ориентации и консультирование по вопросам выбора профессии" были открыты три пилотных центра профессиональной ориентации в Агентства занятости населения в Кишиневе, Кахуле и Сороке", - отметила Склифос.



Справка "ИНФОТАГ": В семинаре участвовали представители министерства просвещения, районных управлений образования и Национального агентства занятости населения. Семинар является частью более крупного проекта с бюджетом в 600 тыс. евро. Он реализуется при финансовой поддержке Агентства Австрии по сотрудничеству.