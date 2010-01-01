



Соглашение о взаимном признании дипломов, ученых и педагогических степеней между Молдовой и Испанией одобрено в пятницу на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции.



Как передает "ИНФОТАГ" замминистра просвещения Кристина Боаги сказала, что, несмотря на участие РМ в Лиссабонской конвенции о признании квалификаций высшего образования, подобные двухсторонние соглашения необходимы. Это позволит быстро и эффективно упростить процесс признания через прямое сотрудничество министерств Молдовы и Испании.



"Также при нашем министерстве создана специальная служба по информированию, где можно узнать все о необходимом пакете документов, а также о сроках подтверждения диплома",- сказала она.



Справка "ИНФОТАГ": Конвенция о признании квалификаций, высшего образования была принята в Лиссабоне в 1997 г. Она включает 53 страны. Молдова вступила в конвенцию в 1999 г.