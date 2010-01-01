Близится самая красивая и долгожданная весенняя выставка - Beauty-2017!

С 2 по 5 марта более 100 компаний из Молдовы, Украины, Румынии, Ливана, Турции, Испании, Италии представят для вас все самые современные инструменты и решения в сфере косметологии, мэйк-ап, ногтевого сервиса, профессионального оборудования для парикмахерских, салонов красоты и многое другое.

В течение всех четырех дней на выставке пройдут профессиональные чемпионаты, конкурсы, авторские мастер-классы, обучающие семинары для специалистов отрасли. В режиме реального времени здесь будут работать мастера самого высокого уровня и самого разного профиля.

Впервые МВЦ Moldexpo предлагает посетить Beauty-2017 БЕСПЛАТНО. Зарегистрировавшись он-лайн (http://beauty.moldexpo.md/posetitelyam/registraciya/), вы получите персональный БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ. Обладатель такого билета получает с 2 по 5 марта СВОБОДНЫЙ ДОСТУП на выставку.

Вас, также, ждут гарантированные ПОДАРКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ОТ КАЖДОГО УЧАСТНИКА Beauty-2017! Персональный пригласительный на Beauty-2017 станет отличным подарком к весенним праздникам!