





С 1 апреля зарплаты работников лесного хозяйства повысятся с 1900 до 2100 леев,- сообщил в среду на заседании Федерации профсоюзов работников лесного хозяйства Sindsilva ее председатель Анатолие Чобану.



Как передает "ИНФОТАГ", он отметил, что "повышение планировалось с июля, однако в результате переговоров, несмотря на тяжелую финансовую ситуацию в бюджете, нам удалось настоять на своем"



"Рассмотрены и другие меры по улучшению качества жизни работников отрасли. Теперь каждый из них сможет ежегодно получать 10 складометров леса на дрова. Кроме того, они смогут купить дрова по цене в два раза ниже рыночной (300 леев)", - сказал профсоюзный лидер.



На заседании также было принято решение о выделении денежного пособия в размере 3000 леев членам Sindsilva, больных раком.



Справка "ИНФОТАГ". Sindsilva - профсоюзная организация, объединяющая работников лесного хозяйства. В ней состоят 3860 человек. Зарплаты работников отрасли - одни из самых низких в РМ.



