





Зарплаты строителей могут повыситься на 23%. Это предусматривают поправки в трехстороннее коллективное соглашение в строительной отрасли, подписанное во вторник.



Как передает "ИНФОТАГ", документ подписали руководители министерства регионального развития и строительства, отраслевых профсоюзов Sindicons и патронатов Condrumat.



Согласно документу, минимальный размер заработной платы для работников строительства (в том числе дорожной инфраструктуры) увеличится на 23% до 2300 леев. А у занятых на производстве стройматериалов минимальный заработок достигнет 2150 леев.



"Надеемся, что поправка к соглашению, направленная на повышение заработной платы для строителей, будет способствовать улучшению условий жизни наших граждан. Она также направлена на возвращение сограждан, которые работают на стройках за рубежом. Мы должны создать в Молдове соответствующие условия занятости и меры вознаграждения за труд, которые будут полностью отвечать человеческим потребностям", - сказал министр регионального развития и строительства Василий Быткэ.



