



Государство упрощает процедуру ликвидации предприятий. Как передает "ИНФОТАГ", комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности предлагает парламенту на утверждение соответствующие поправки в законодательстве.



Документ нацелен на исключение ряда платежей для официального оформления документов по ликвидации и информированию государственных структур. Предприятия не будут обязаны предоставлять документы о ликвидации в Государственную налоговую службу, ограничившись информированием органа государственной регистрации.



Также исключается необходимость сбора подтверждений о погашении задолженностей перед бюджетом. Сертификат об отсутствии задолженностей будет выдаваться Государственной регистрационной палатой в соответствии с данными из автоматизированной информационной системы налоговой инспекции.



Объявление о ликвидации можно публиковать бесплатно на официальном сайте органа государственной регистрации. Сейчас предприятие обязано напечатать информацию в Monitorul oficial за плату.



