В Республике Молдова появится новая медицинская специальность – оптометрия. Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану выиграл соответствующий проект. Таким образом, специальность будет изучаться в 2017-2018 учебном году на Факультете общей медицины. Заведующая Кафедрой офтальмологии медицинского университета Алла Падука заявила для IPN, что этот проект финансируется правительством Норвегии и предполагает обучение в течение четырех лет.

Оптометрист - это специалист, который, помимо того, что делает очки, имеет возможность обследовать пациентов с офтальмологической точки зрения, выписать очки, контактные линзы, сделать скрининг пациента. Однако, оптометристы не могут прописывать лечение офтальмологическим пациентам, они могут только направлять к врачу офтальмологу.

Алла Падука отметила, что в рамках проекта будет проводиться обмен опытом между студентами и преподавателями из Республики Молдова и Норвегии

«Сначала молдавские преподаватели поедут в Норвегию на обучение, после чего будут преподавать новую специальность в рамках университета. Проект предусматривает также двухнедельные практики студентов первого и третьего курсов в Норвегии», - сказала руководитель Кафедры офтальмологии.

Учитывая, что в некоторых районах нет ни одного офтальмолога в течение многих лет, обучение оптометристов это отличная возможность. Оптометристы смогут заменить офтальмолога на первичном уровне. Необходимость в таком специалисте довольно велика. Там, где нет офтальмологов, их очень легко можно заменить оптометристами, сказала Алла Падука.

В первый 2017-2018 учебный год будет сформирована группа из 12-15 студентов. После окончания учебы выпускники получат соответствующий европейским требованиям диплом.