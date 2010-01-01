





Молодежное окно "Восточного партнерства" (Eastern Partnership Youth Window 2017-2018) объявило о финансировании проектов в рамках программы Erasmus+ для организаций и индивидуальных участников из стран "Восточного партнерства", в том числе из Молдовы.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт Инфоцентра "Восточного партнерства", первый конкурс грантовых заявок уже открыт и продлится до 8 марта. Проекты должны быть рассчитаны на реализацию с 1 июля по 31 декабря.



Заявки принимаются в Исполнительном агентстве по образованию, аудиовизуальным средствам и культуре (EACEA).



В течение предыдущего периода финансирования около 37 тыс. молодых людей и молодежных работников смогли воспользоваться финансовой помощью программы с общим бюджетом в 31,5 млн. евро.



Программа Erasmus+ - это программа ЕС в сфере образования, подготовки, молодежи и спорта на 2014-2020 гг. Она следует за программами Tempus, Erasmus Mundus и многими другими образовательными и молодежными программами ЕС. В ее рамках, посредством трансграничного партнерства, оказывается поддержка государственным и частными организациям в их усилиях по модернизации своих систем и образовательных программ.



