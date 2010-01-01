Глава Молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин – о том, как зажигаются новые оперные звезды

•НАЧИСТОТУ•

Откуда они берутся, новые артистические имена, лица, голоса? Есть ли шанс пробиться парню или девушке из глубинки на мировые оперные сцены? Об этом разговор с художественным руководителем Молодежной программы Большого театра, профессором Академии хорового искусства, членом жюри международных конкурсов

Дмитрием ВДОВИНЫМ.

СЕРГЕЙ БИРЮКОВ

Вы спрашиваете, где мы находим наших воспитанников? Основную часть на прослушиваниях, ради которых регулярно выезжаем в регионы России, в бывшие республики СССР. Наша Молодежная программа интернациональна, но ориентирована прежде всего на людей, существующих в поле русского языка. Например, два года подряд мы прилетаем в Тбилиси. Очень благодарен за организационную помощь коллеге Маквале Касрашвили. Кстати, из недавно принятых в Программу один молодой человек хорошо говорит по-русски, другой – с трудом, но за год сделал успехи, а третий, с потрясающим голосом – вовсе не говорил, теперь спешно учит.

Конечно, и сама Россия относится к ведущим вокальным державам мира. Как приглашенный педагог в Цюрихской опере, отмечаю, как много там российских певцов. Вот и в этом сезоне взяли туда двух россиян – мою выпускницу Юлию Миннибаеву и отличного баса Стаса Воробьева, окончившего Московскую консерваторию у Бориса Кудрявцева. А еще изумительных баритонов – украинского и польского. И как цюрихцы были счастливы, что смогли взять хоть одну швейцарку!.. В Восточной Европе сейчас фантастический фейерверк голосов. Даже не знаю, какая турбуленция на Солнце тому причиной. По всем рейтингам сегодня певица №1 в мире – наша Анна Нетребко. Кто открывает сезоны в Метрополитен-опере и Ла Скала, кому платят самые большие гонорары, кого узнают на улице? Именно искусство, в том числе опера, помогают России сохранять статус мировой державы.

– Из каких семей к вам приходят ребята?

– Из самых разных. Кто-то из интеллигенции, кто-то из сел и деревень. Большинство – дети очень небогатых родителей. Вот Костя Шушаков из удмуртской деревни, поступил в ГИТИС и к нам. Боря Рудак – из Белоруссии, из деревни Турец-Бояры Минской области, поехал в Санкт-Петербургскую консерваторию к Ирине Богачевой. Андрей Жилиховский – из молдавской деревни, у него 10 братьев и сестер. Ходил в музыкальную школу за много километров пешком, до приезда в Россию не знал ни слова по-русски... Сейчас к нам поступал Рауф Тимергазин из оренбургской деревни, так его сразу взяли в основной состав труппы. Интеллигентный мальчик из семьи сельских тружеников. Максим Миронов, ныне один из ведущих теноров в мире, родился в Туле в доме без удобств. Это один из самых образованных людей, каких я только встречал среди своих учеников. В свои 19 он знал на небе каждую звезду, на земле – каждую зверушку и травку, поскольку учился на химико-биологическом факультете педуниверситета. Мы ехали с ним в машине по Италии и говорили о симфонической музыке, которую он, кажется, тоже знает всю. Я прилагал титанические усилия, чтобы говорить с ним на равных! В пору дебюта в Париже он за две недели освоил французский. А по-итальянски говорит как по-русски.

Вот еще несколько судеб. Нина Минасян, изумительная труженица, обнаружена нами на прослушивании в Ереване. За несколько лет в Программе спела «Волшебную флейту» в Большом, в берлинской Дойче Опер и других театрах. У нее был изумительный дебют в «Лючии ди Ламмермур» в Баварской опере, а недавно она исполнила эту роль и в Парижской опере, где ей устроили сумасшедшую овацию. А Игорь Головатенко! Сын виолончелистки Саратовской оперы, окончил в Саратове консерваторию как виолончелист, в Московской консерватории учился как симфонический дирижер, ко мне пришел в 26. У него открылся такой баритон, что сейчас Игорь – ведущий солист Большого театра и Новой оперы, поет на лучших европейских сценах.

Арсений Яковлев – еще одна непростая история. Сын певца и пианистки. Чемпион по раннему дебюту в Большом: в 19 лет! Потрясающий голос, но жесткий, зажатый, пришлось поработать, чтобы его раскрепостить. Сейчас Арсению 24, летом его взяли в труппу Большого, но он вскоре ушел: человек импульсивный, со своими артистическими особенностями... Но думаю, все будет хорошо. Будучи в Большом, успешно дебютировал в роли Ленского в Белграде. Летом должен петь эту партию в Парижской опере. А на днях мне позвонили из Латвийской оперы, у них премьера «Евгения Онегина», но что-то случилось с Ленским. В результате Арсений полетел туда и спел.

– В последнее время много слышно о певице с Украины Ольге Кульчинской.

– Оля – выпускница класса знаменитой Марии Юрьевны Стефюк в Киевской Национальной музыкальной академии, приехала поступать, когда у нас уже были потрясающие высокие сопрано: Гимадиева, Алексюк, Минасян, Мхитарян. И мы не могли ее взять. Но вот в Большой приходит Владимир Урин, и первое, что я у генерального директора попросил, – дополнительное место для девушки с замечательным голосом. Попав в Программу, через год Ольга стала ведущей солисткой театра, у нее начинается большая интернациональная карьера.

Среди солистов Большого – и Богдан Волков из Донецкой области. Любопытно, как переплелись судьбы этих ребят. Богдан участвовал в Парижском конкурсе, где я был членом жюри. Наши пели так здорово, что Богдан занял первое место, Венера Гимадиева – второе, и только третье отдали французскому тенору. А одновременно Оля Кульчинская выиграла конкурс имени Франсиско Виньяса в Барселоне.

– Как в бытовом плане живут ученики Молодежной программы?

– Русский театр всегда был силен студийными традициями – и ребята живут по-студийному, на бывшей базе отдыха Большого в Серебряном Бору. Порой по двое в комнате. Но я им говорю: запомните, вы будете встречаться на разных сценах с самыми разными людьми, но те, с кем вы сдружились здесь, навсегда ваша поддержка и опора. Смотрите, Венера Гимадиева и Нина Минасян. Обе – звезды, поют один репертуар (например, Шемаханскую царицу), причем в одних и тех же театрах – в брюссельском Ла Монне, в мадридском Театро Реал. Казалось бы, почва для конкуренции. Ничего подобного – это пример прекрасной театральной дружбы. Когда Венера дебютировала в «Травиате» в венецианском театре Ла Фениче, Нина приехала ее поддержать. А потом Нина пела Лючию в Париже – и уже Венера ездила за нее болеть.

– Вы постоянно говорите: позвонил в Киев, мне позвонили из Риги... Межгосударственные отношения с этими странами – хуже не придумать. А музыканты, выходит, стоят особняком?

– Да, и это бесценно. Мы счастливые, не чувствуем розни. Мне известен лишь один безобразный случай, когда за рубежом над нашей выпускницей – кстати, не русской и не гражданкой России – женщина-дирижер, представительница одной из бывших республик СССР, откровенно издевалась за то, что та говорит по-русски и представляет Большой театр... С другой стороны, понимаю, какие проблемы могут быть у тех же ребят с Украины, приезжающих к нам учиться. Помню, Богдану Волкову дали российское гражданство. Боже мой, какой поток комментариев в соцсетях обрушился на Богдана! Этих людей не волновало, что на родине у него нет достойной работы, что на нем – забота о маме, бабушке, юной сестре...

– Ваша постановка мечты?

–«Сказание о невидимом граде Китеже». Русский репертуар – это дань не только национальной, но и мировой культуре. На нас равняются, наших артистов зовут, когда ставят оперы Глинки, Мусоргского, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича... А интерес к ним в мире поразительный, берутся даже за то, что в самой России не имеет особого успеха. Например, страшная популярность сейчас у «Мазепы» и «Чародейки». Уж не говорю о давно признанных шедеврах: «Жизнь за царя» ставят в Париже и Франкфурте, «Золотой петушок» будет в Ла Монне и Театро Реал, «Леди Макбет Мценского уезда» – в Нью-Йорке, Лионе, Амстердаме, Цюрихе, Зальцбурге... Что же касается «Китежа» – эта опера не только по музыкальным, но по духовным своим качествам должна присутствовать в Большом театре.