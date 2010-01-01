Около 50 человек разных возрастов и профессий приняли участие в публичном „Уроке грамматики”. Самым старшим участником был мужчина старше 70 лет, выпускник Филологического факультета 1967 года. Организаторы ожидали больше участников, но считают, что выбрали неподходящую дату для урока.



„Некоторые пришли, чтобы проверить свои знания, другие - чтобы узнать что-то новое, третьи чтобы вспомнить студенческие годы”, заявила для IPN преподаватель университета Александра Герасим.



Организаторы говорят, что идея проведения „Урока грамматики” появилась в результате мероприятий „Диктант для каждого” и „Тест для каждого”. Участники прошлых уроков предложили, чтобы был организован и урок грамматики, поскольку на других конкурсах только оценивались знания, отметила Александра Герасим.



Участники „Урока грамматики” получили два вида наград: для тех, кто был активным во время урока и за балл, полученный в ходе теста. Двенадцать человек набрали максимальное количество баллов.



„Урок грамматики” будет организован весной и летом. Публичный урок проводится по инициативе Управления культуры Примэрии муниципия Кишинев совместно с Филологическим факультетом МГУ.